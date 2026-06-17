Понад 50% опитаних українців вважають виправданим втручання президента в роботу Верховної Ради та Кабміну

Більшість опитаних українців (52%) вважають, що президент під час війни може втручатися в діяльність Верховної Ради та Кабінету міністрів, порушуючи конституційний принцип розподілу влади. Водночас, це менше, ніж було у 2022 році – тоді такої думки дотримувались 79% респондентів.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Натомість до 38% зросла частка тих, хто вважає, що президент має дотримуватися конституційного розподілу повноважень.

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Серед тих, хто повністю довіряє президенту, абсолютна більшість (81%) вважають виправданим його втручання в діяльність Уряду і парламенту. Серед тих, хто скоріше довіряє, 55% вважають виправданим.

Водночас і серед тих, хто скоріше чи зовсім не довіряє президенту, доволі багато хто все одно вважають таке втручання доцільним.

Власне опитування КМІС було проведено 7 травня-3 червня 2026 року методом телефонних інтерв'ю у всіх підконтрольних уряду регіонах України. Всього було опитано 1000 респондентів, громадян України, у віці 18 років і старше, які на момент опитування проживали на підконтрольній уряду території України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

Як відомо, Україна є парламентсько-президентською республікою, де влада розподілена між гілками, щоб уникнути узурпації. Президент не може безпосередньо втручатися в діяльність уряду чи парламенту, але за Конституцією він має право зупиняти акти Кабінету міністрів, розпускати Верховну Раду та вносити кандидатури на ключові посади.