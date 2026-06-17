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Шмигаль: Україна планує повернути енергосистему до потужності 54 ГВт

Основою майбутньої енергосистеми буде атомна енергетика.

Шмигаль: Україна планує повернути енергосистему до потужності 54 ГВт
Міністр енергетики Денис Шмигаль під час засідання Ради з питань підтримки підприємництва
Фото: Денис Шмигаль

Україна продовжує модернізацію енергетичної системи та готується до наступного опалювального сезону. Одним із ключових завдань держави є відновлення енергетичних потужностей до рівня 2014 року – 54 ГВт встановленої потужності.

Про це повідомив Міністр енергетики Денис Шмигаль під час засідання Ради з питань підтримки підприємництва.

За його словами, українська енергетика є критично важливою для стійкості держави в умовах війни та майбутнього економічного розвитку після перемоги.

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"Україна будує оновлену енергосистему за принципом "енергетичних сот", де кожна одиниця здатна працювати незалежно й автономно", – зазначив Шмигаль.

В уряді наголошують, що основою майбутньої енергосистеми залишатиметься атомна енергетика. Водночас значну роль відіграватимуть відновлювані джерела енергії та розподілена генерація.

Серед пріоритетів Міністерства енергетики – відновлення пошкоджених об'єктів, посилення їхнього захисту, будівництво нових генеруючих потужностей та оновлення Енергетичної стратегії України спільно зі Світовим банком.

Також уряд оголосив конкурс на будівництво 1,5 ГВт нової генерації. Для цього вже створено спеціальну комісію при Міністерстві енергетики.

Крім того, квоту державної підтримки проєктів у сфері відновлюваної енергетики цього року збільшили до 1 ГВт.

Окрему увагу приділяють залученню бізнесу до розвитку енергетичної галузі. За словами Шмигаля, в Україні вже почали працювати прямі контракти на купівлю електроенергії (PPA), які дозволяють підприємствам напряму співпрацювати з виробниками електроенергії.

"Ринок відбудови і модернізації енергосистеми створює одну з найбільших енергетичних можливостей за останні десятиліття. Ми розраховуємо на плідну співпрацю з бізнесом у сфері розвитку нашої енергетики та посилення стійкості держави", – наголосив прем’єр-міністр.

  • Уряд очікує, що весь запланований обсяг 1,5 ГВт потужностей буде введений в експлуатацію до кінця 2027 року. Це стане одним із ключових елементів розвитку розподіленої генерації.
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