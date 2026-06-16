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Свириденко: Українські виробники зброї залучили майже 10 млрд грн пільгових кредитів

В межах ініціативи зброярі уклали вже 162 кредитні угоди.

Свириденко: Українські виробники зброї залучили майже 10 млрд грн пільгових кредитів
прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко
Фото: Юлія Свириденко/ Телеграм

Українські оборонні компанії залучили вже 9,8 мільярда гривень пільгових кредитів на розвиток виробництва. 

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Наразі у межах цієї ініціативи вітчизняні зброярі уклали вже 162 кредитні угоди.

Державна програма підтримки ОПК пропонує виробникам такі фінансові інструменти:

  • для розвитку виробництва: можливість залучити до 500 млн грн на строк до 5 років;
  • для поповнення оборотного капіталу: можливість отримати до 100 млн грн на строк до 3 років.

Свириденко додала, що отримані кредити підприємства спрямовують на повний цикл забезпечення армії: розроблення, безпосереднє виготовлення, ремонт, модернізацію, а також утилізацію озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів та їхніх компонентів.

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