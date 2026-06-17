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Детінізація економіки та спрощення регуляцій: уряд визначив пріоритети підтримки українського бізнесу

Також обговорено стратегію "Економіка майбутнього", яка передбачає довгострокову трансформацію української економіки.

Детінізація економіки та спрощення регуляцій: уряд визначив пріоритети підтримки українського бізнесу
засідання Ради з питань підтримки підприємництва
Фото: Юлія Свириденко

Кабмін визначив ключові пріоритети у сфері підтримки бізнесу від подальшого виведення економіки з тіні до спрощення регуляторних процедур. 

Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко за підсумками засідання Ради з питань підтримки підприємництва.

Після попереднього засідання у квітні уряд спільно з парламентом уже реалізував низку рішень, спрямованих на підтримку бізнесу та оборонного сектору.

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Зокрема, було спрощено процедури для оборонних підприємств, поширено вимоги локалізації на оборонні закупівлі, а також скасовано ПДВ на наземні роботизовані комплекси.

Окремо уряд запустив доступне кредитування для розвитку розподіленої генерації в енергетичному секторі та створив умови для швидшого підключення нових потужностей.

Також розширено програму підтримки для бізнесу, який постраждав унаслідок російських обстрілів. Як нагадала Свириденко, з 1 липня запрацює нова програма кредитування, що доповнить чинні інструменти політики "Зроблено в Україні".

Під час засідання Ради сторони узгодили подальші кроки у відповідь на запити підприємців. Серед пріоритетів – детінізація економіки, дерегуляція та покращення умов ведення бізнесу.

Окремо було обговорено стратегію "Економіка майбутнього", яку уряд розробив спільно зі Світовим банком та міжнародними експертами, зокрема Світовий банк. Документ передбачає довгострокову трансформацію української економіки.

"Наша мета – побудувати економіку, що спирається на сильний приватний сектор, інвестиції, сучасну промисловість і європейські правила", – зазначила очільниця уряду.

Глава уряду подякувала учасникам Ради за відкритий діалог і наголосила, що партнерство держави та бізнесу є ключовим фактором стійкості та відновлення української економіки.

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