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НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%

У травні інфляція сповільнилася до 8,2% у річному вимірі, тоді як базова інфляція незначно прискорилася — до 7,9%.

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%
Фото: Нацбанк/flickr.com

Національний банк України залишив облікову ставку на рівні 15%. В НБУ заявили, що нинішні монетарні умови залишаються достатньо жорсткими, а попит на гривневі інструменти для заощаджень — стійким.

Регулятор також врахував послаблення ризиків, пов’язаних із війною на Близькому Сході, та прогрес у переговорах щодо зовнішнього фінансування України.

У травні інфляція сповільнилася до 8,2% у річному вимірі, тоді як базова інфляція незначно прискорилася — до 7,9%. Обидва показники перевищили прогноз НБУ через сильніший вплив попереднього подорожчання енергоносіїв.

Водночас Нацбанк попередив, що готовий підвищити ставку, якщо це буде потрібно для стримування інфляційних очікувань і повернення інфляції до цілі 5%.

У НБУ очікують, що в червні Україна може отримати близько 13 млрд доларів зовнішньої допомоги. Ці кошти мають допомогти профінансувати дефіцит бюджету та підтримати міжнародні резерви.

Наступне засідання правління НБУ з питань монетарної політики відбудеться 30 липня 2026 року.

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