ЦПД: російському агросектору загрожує паливна криза напередодні жнив

Російські аграрії скаржаться на стрімке зростання цін на пальне та нестачу ресурсів для проведення польових робіт.

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Російський аграрний сектор зіткнувся з критичним дефіцитом і різким подорожчанням дизельного пального напередодні збиральної кампанії, що може поставити під загрозу проведення жнив.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

За даними ЦПД, у багатьох регіонах РФ аграрії скаржаться на стрімке зростання цін на пальне та нестачу ресурсів для проведення польових робіт. Представники галузі відкрито заявляють, що через високу вартість дизеля можуть зіткнутися з труднощами під час збирання врожаю.

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Водночас російська влада та профільні відомства продовжують звітувати про нібито повне забезпечення аграрного сектору паливом та відсутність критичних проблем.

У Центрі протидії дезінформації вважають, що паливна криза стала черговим свідченням пріоритетів Кремля в умовах війни. Зазначається, що значна частина доступних ресурсів спрямовується на потреби військово-промислового комплексу та армії, а також на експорт для отримання валютних надходжень.

У результаті цивільні галузі економіки, зокрема сільське господарство, опиняються на другому плані та забезпечуються за залишковим принципом.

У ЦПД наголошують, що подальше погіршення ситуації з паливом може негативно вплинути на збір урожаю та продовольчу стабільність окремих регіонів Росії.