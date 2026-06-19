Видатки загального фонду держбюджету у травні становили майже 450 млрд гривень

Загалом від початку року 63,4% від усіх видатків були спрямовані на безпеку і оборону.

У травні видатки загального фонду держбюджету становили майже 449,3 млрд гривень.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.

За січень – травень 2026 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1,8 трлн. Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень – травень 2026 року становили 1,14 трлн грн, або 63,4% від усіх видатків загального фонду. У тому числі, у травні було витрачено 287,1 млрд гривень.

Реклама

Найбільше коштів спрямували:

702,1 млрд грн – на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями (у тому числі у травні – 146,6 млрд грн) або 39% від загального обсягу видатків, витрачених за січень – травень 2026 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 94,8 млрд грн, або на 15,6%);

305,3 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у травні – 99,9 млрд грн) або 17% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

- придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;

- забезпечення функціонування Національної установи розвитку;

- забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру;

296,5 млрд грн спрямували на соціальне забезпечення.

205,9 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг (у травні – 54,5 млрд грн) або 11,4% від загального обсягу видатків. Зокрема, на підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів.

143,8 млрд грн – на обслуговування державного боргу (у травні – 40,6 млрд грн) або 8% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 7,2 млрд грн, або на 5,3%);

104,3 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам (у травні – 29,2 млрд грн) або 5,8% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 31,2 млрд грн, або на 42,7%).

В свою чергу, доходи загального фонду держбюджету за травень становили 318,7 млрд гривень.