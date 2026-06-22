Правоохоронці затримали двох підозрюваних у підпалі генератора і закладенні вибухівки біля навчального закладу в Києві

Правоохоронці затримали двох підозрюваних у підпалі генератора на території закладу вищої освіти в Києві та закладенні там вибухівки. Це двоє місцевих мешканців, один з яких є військовослужбовцем, що самовільно залишив військову частину. Другий – маркетолог. За інформацією СБУ, обох ФСБ завербувала через Telegram-канали, де вони залишали проросійські коментарі.

Поліція Києва повідомила, що затримали підозрюваних на кордоні з Білоруссю. Вбрані в військову форму, вони намагалися незаконно перетнути кордон.

СБУ уточнила, що затримання провели в поїзді, що їхав у напрямку Чернігівської області. Далі підозрювані планували на човні доплисти до Білорусі, а звідти потрапити до Росії.

Підозру оголошено за статтею про замах на вчинення теракту (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 КК України). Активувати вибухівку біля адмінбудівлі Шевченківського району підозрювані планували дистанційно.

«Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення», – розповіли поліцейські.

Служба безпеки зазначила, що чоловіків підозрюють у виконанні й інших завдань ворога.