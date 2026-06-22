«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
ГоловнаСвіт

Правоохоронці затримали двох підозрюваних у підпалі генератора і закладенні вибухівки біля навчального закладу в Києві

Вони намагалися незаконно перетнути український кордон. 

Правоохоронці затримали двох підозрюваних у підпалі генератора і закладенні вибухівки біля навчального закладу в Києві
Підозрювані в замаху на теракт
Фото: Поліція

Правоохоронці затримали двох підозрюваних у підпалі генератора на території закладу вищої освіти в Києві та закладенні там вибухівки. Це двоє місцевих мешканців, один з яких є військовослужбовцем, що самовільно залишив військову частину. Другий – маркетолог. За інформацією СБУ, обох ФСБ завербувала через Telegram-канали, де вони залишали проросійські коментарі. 

Поліція Києва повідомила, що затримали підозрюваних на кордоні з Білоруссю. Вбрані в військову форму, вони намагалися незаконно перетнути кордон.

СБУ уточнила, що затримання провели в поїзді, що їхав у напрямку Чернігівської області. Далі підозрювані планували на човні доплисти до Білорусі, а звідти потрапити до Росії. 

Підозру оголошено за статтею про замах на вчинення теракту (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 КК України). Активувати вибухівку біля адмінбудівлі Шевченківського району підозрювані планували дистанційно. 

«Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення», – розповіли поліцейські.

Служба безпеки зазначила, що чоловіків підозрюють у виконанні й інших завдань ворога.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies