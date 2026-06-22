Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
ГоловнаСвіт

Стармер оголосив про відставку з посади прем'єра Великої Британії

Він продовжить виконання обов'язків до обрання нового в липні або серпні. 

Стармер оголосив про відставку з посади прем'єра Великої Британії
Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Кір Стармер оголосив про відставку з посади прем'єра Великої Британії та лідера Лейбористської партії. Про це він сказав 22 червня у виступі перед пресою, пише BBC

Політик вважає, що за дворічний період очолення уряду він повернув довіру до секторів економіки і оборони. Водночас він з повагою поставився до відповіді однопартійців на запитання про те, чи має він найкращі можливості очолити партію на наступних загальних виборах. 

«Я піду в відставку з посади лідера Лейбористської партії», – сказав він.

Реклама

Стармер звернувся до Національного виконавчого комітету Лейбористської партії з проханням скласти графік, згідно з яким висування кандидатур на посаду лідера відкриється 9 липня та буде завершено до літніх канікул. До того часу він виконуватиме обов'язки голови уряду. 

Літні канікули у Палаті громад мають розпочатися 16 липня, і тому, якщо Енді Бернем не матиме суперників, то він стане прем'єром у середині наступного місяця. Якщо знадобиться змагання, то новий прем'єр обійме посаду до кінця серпня, пише The Guardian. Палата громад повертається після літніх канікул 1 вересня.

Видання пише, що частково причини відставки Стармера полягають у його помилках як комунікатора та лідера. Але частково його змушують йти, тому що громадськість загалом більш вороже налаштована до політиків, ніж будь-коли раніше в сучасну епоху.

«Я також надаю своєму наступнику повну та беззастережну підтримку, знаючи, що він успадкує Британію, яка буде набагато сильнішою та справедливішою, ніж та, яку я успадкував два роки тому, краще підготовленою до майбутніх викликів та краще здатною забезпечити Лейбористській партії другий термін на посаді. Я хочу подякувати всім тим друзям та колегам, які були поруч зі мною протягом останніх шести років, за їхню неймовірну відданість, службу та підтримку», – завершив промову прем'єр. 

Кір Стармер

Очолив уряд Великої Британії 4 липня 2024 року, після перемоги лейбористів на загальних виборах. До цього протягом 14 років уряд очолювали консерватори. Стармер став четвертим прем'єром за менш ніж два роки. Його попередник Ріші Сунак протримався на посаді з жовтня 2022 до липня 2024. А до того урядом керувала Ліз Трасс – всього 45 днів. До неї уряд очолював Борис Джонсон. 

Сер Кір Родні Стармер є британським юристом і політиком. Він лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року.

Стармер працював адвокатом з прав людини та був директором державного обвинувачення (DPP) з 2008 по 2013 рік, керуючи Королівською прокуратурою Англії та Уельсу.

Його лідерство в Лейбористській партії привело до активної участі у парламентських виборах 2024 року.

Реклама

Цього року серед лейбористів зросли заклики до Стармер подати в відставку: понад 70 з 403 депутатів звернулися з таким закликом. А після того, як лейборист Енді Бернем переміг на довиборах і отримав змогу змагатися за лідерство партії, британського прем'єра попросили визначити терміни відставки. 

Британія є однією з найважливіших партнерок України в часи повномасштабної війни. Незалежно від того, хто очолював уряд, країна зберігала військову та іншу підтримку України і провідну роль в Контактній групі з питань оборони України. 

Що відомо про Енді Бернема, який може стати наступним прем'єром?

Енді Бернем неодноразоом обирався до британського парламенту від партії Лейбористів. В 2009-2010 роках був державним секретарем з питань здоров'я, до того – державним секретарем з питань культури, медіа й спорту. Був головним секретарем Скарбниці.

Бернем у 2023 році заснував глобальну муніципальну мережу партнерства на підтримку України UNBROKEN Cities Network. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies