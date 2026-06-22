Він продовжить виконання обов'язків до обрання нового в липні або серпні.

Кір Стармер оголосив про відставку з посади прем'єра Великої Британії та лідера Лейбористської партії. Про це він сказав 22 червня у виступі перед пресою, пише BBC.

Політик вважає, що за дворічний період очолення уряду він повернув довіру до секторів економіки і оборони. Водночас він з повагою поставився до відповіді однопартійців на запитання про те, чи має він найкращі можливості очолити партію на наступних загальних виборах.

«Я піду в відставку з посади лідера Лейбористської партії», – сказав він.

Реклама

Стармер звернувся до Національного виконавчого комітету Лейбористської партії з проханням скласти графік, згідно з яким висування кандидатур на посаду лідера відкриється 9 липня та буде завершено до літніх канікул. До того часу він виконуватиме обов'язки голови уряду.

Літні канікули у Палаті громад мають розпочатися 16 липня, і тому, якщо Енді Бернем не матиме суперників, то він стане прем'єром у середині наступного місяця. Якщо знадобиться змагання, то новий прем'єр обійме посаду до кінця серпня, пише The Guardian. Палата громад повертається після літніх канікул 1 вересня.

Видання пише, що частково причини відставки Стармера полягають у його помилках як комунікатора та лідера. Але частково його змушують йти, тому що громадськість загалом більш вороже налаштована до політиків, ніж будь-коли раніше в сучасну епоху.

«Я також надаю своєму наступнику повну та беззастережну підтримку, знаючи, що він успадкує Британію, яка буде набагато сильнішою та справедливішою, ніж та, яку я успадкував два роки тому, краще підготовленою до майбутніх викликів та краще здатною забезпечити Лейбористській партії другий термін на посаді. Я хочу подякувати всім тим друзям та колегам, які були поруч зі мною протягом останніх шести років, за їхню неймовірну відданість, службу та підтримку», – завершив промову прем'єр.

Кір Стармер

Очолив уряд Великої Британії 4 липня 2024 року, після перемоги лейбористів на загальних виборах. До цього протягом 14 років уряд очолювали консерватори. Стармер став четвертим прем'єром за менш ніж два роки. Його попередник Ріші Сунак протримався на посаді з жовтня 2022 до липня 2024. А до того урядом керувала Ліз Трасс – всього 45 днів. До неї уряд очолював Борис Джонсон.

Сер Кір Родні Стармер є британським юристом і політиком. Він лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року.

Стармер працював адвокатом з прав людини та був директором державного обвинувачення (DPP) з 2008 по 2013 рік, керуючи Королівською прокуратурою Англії та Уельсу.

Його лідерство в Лейбористській партії привело до активної участі у парламентських виборах 2024 року.

Реклама

Цього року серед лейбористів зросли заклики до Стармер подати в відставку: понад 70 з 403 депутатів звернулися з таким закликом. А після того, як лейборист Енді Бернем переміг на довиборах і отримав змогу змагатися за лідерство партії, британського прем'єра попросили визначити терміни відставки.

Британія є однією з найважливіших партнерок України в часи повномасштабної війни. Незалежно від того, хто очолював уряд, країна зберігала військову та іншу підтримку України і провідну роль в Контактній групі з питань оборони України.

Що відомо про Енді Бернема, який може стати наступним прем'єром?

Енді Бернем неодноразоом обирався до британського парламенту від партії Лейбористів. В 2009-2010 роках був державним секретарем з питань здоров'я, до того – державним секретарем з питань культури, медіа й спорту. Був головним секретарем Скарбниці.

Бернем у 2023 році заснував глобальну муніципальну мережу партнерства на підтримку України UNBROKEN Cities Network.