​Міноборони: 95% дронів, які закуповуються для Сил оборони, вироблені в Україні

Минулого року закупівлі безпілотних систем уперше перевищили закупівлі боєприпасів, і ця тенденція триває надалі.

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Із загальної кількості БпЛА, які Агенція оборонних закупівель ДОТ закуповує для Сил оборони, 95% – українського виробництва.

Як прозвітували у Міноборони, минулого року закупівлі безпілотних систем уперше перевищили закупівлі боєприпасів, і ця тенденція триває надалі.

У оборонному відомстві розповідають, що важливу роль у розвитку ринку українських безпілотників відіграв запуск маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence. Система створила ринкову модель, у якій рішення про закупівлю ухвалюють безпосередні користувачі – військові бойових бригад. Це посилило конкуренцію між виробниками, створило стимули для покращення сервісу та вдосконалення продукції і дало виробникам можливість прогнозувати попит і масштабувати виробництво.

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У результаті український ринок БпЛА зміг кратно наростити виробничі спроможності та сьогодні забезпечує абсолютну більшість закупівель у цій категорії.

Раніше міністерство оборони України впровадило новий підхід до оборонних закупівель БпЛА. Відтепер потреба у дронах формується автоматично на основі якісних даних з поля бою.

Генеральний штаб ЗСУ за запитом підрозділів формує перелік БпЛА для закупівлі тільки з технічними характеристиками – без назви чи конкретного виробника.

Які конкретні вироби відповідно до бойових задач закуповувати для підрозділів на фронті, визначає рейтинг БпЛА на основі бойових даних з цифрових систем – єБалів, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA та Mission Control.

За менш ніж пʼять місяців 2026 року військові вже отримали 485 000 БпЛА та іншої техніки загалом на 31,4 млрд грн через DOT-Chain Defence.

Від замовлення до отримання засобу з наявності військовими минає в середньому 9 днів.

DOT-Chain Defence також інтегрований із Brave1 Market, де військові можуть замовляти додаткові дрони та техніку за єБали в межах програми Армія дронів.Бонус.