Нацбанк визнав гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського професійно непридатним

Національний банк України визнав генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності керівника надавача фінансових платіжних послуг.

Рішення ухвалив Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури.

В НБУ пояснили, що «Укрпошта» як оператор поштового зв’язку має ліцензію регулятора на надання фінансових платіжних послуг, тому є піднаглядною установою Нацбанку.

Реклама

Процедуру оцінки відповідності Смілянського НБУ розпочав за результатами наглядових дій щодо діяльності компанії у 2023–2026 роках. За цей період регулятор кілька разів застосовував до «Укрпошти» заходи впливу — письмові застереження та штрафи — через порушення у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу, а також недоліки в системі управління ризиками та внутрішнього контролю.

За даними НБУ, після співбесіди та аналізу матеріалів Кваліфікаційна комісія дійшла висновку, що є підстави визнати Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності.

Комітет НБУ заявив, що Смілянський не має достатнього рівня знань законодавства, а також розуміння і досвіду належного застосування вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Нацбанку.

У НБУ зазначили, що йдеться, зокрема, про вимоги, необхідні для належного виконання обов’язків керівника, забезпечення корпоративного управління, системи внутрішнього контролю, організації фінансового моніторингу та управління ризиками в «Укрпошті».

З огляду на це рішення «Укрпошта» має відсторонити Смілянського від керівництва компанією протягом п’яти робочих днів. Надалі, упродовж двох місяців, уповноважений орган товариства має призначити нового керівника, який відповідатиме вимогам щодо професійної придатності.

У НБУ також нагадали, що у 2024–2026 роках застосовували до «Укрпошти» низку заходів впливу. Зокрема, у лютому 2024 року компанію оштрафували на 17,39 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

У березні 2026 року «Укрпошта» отримала штраф у 255 тис. грн за неподання до НБУ запитуваної інформації або документів у встановлені строки. У травні 2026 року компанію оштрафували на 1,7 млн грн через неналежне функціонування системи корпоративного управління, внутрішнього контролю та управління ризиками.

У червні 2026 року НБУ також застосував до «Укрпошти» штраф на 2,54 млн грн і письмове застереження за численні порушення законодавства про платіжні послуги та нормативно-правових актів Нацбанку.