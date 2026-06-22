Свириденко: уряд додатково виділив 175 млн грн на відновлення пошкоджених атаками РФ будинків у Дніпрі

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Уряд додатково виділив 175 млн грн на відновлення будинків у Дніпрі

Кабмін додатково спрямував 175 млн грн на відновлення восьми житлових будинків у Дніпрі, які зазнали пошкоджень внаслідок російських атак на цивільну інфраструктуру міста.

Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Фінансування буде надане зі Спецфонду ліквідації наслідків збройної агресії, передбаченого Держбюджетом України.

За словами Свириденко, кошти спрямують на реалізацію проєктів відновлення житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів.

"Проєкти відновлення внесені місцевою владою до Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови як публічні інвестиційні проєкти", – ідеться у повідомленні.