Після опрацювання заявки кожен учасник отримує 2 тисячі гривень державної підтримки для оплати профілактичних обстежень у медичних закладах, які долучилися до програми.

В Україні вже 1 мільйон громадян подали заявки на отримання коштів у межах національної програми «Скринінг здоров’я 40+».

Програма спрямована на раннє виявлення ризиків для життя та здоров’я людей та допомагає запобігти розвитку серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, а також передбачає оцінку ментального здоров’я.

Наразі пройти скринінг можна у 2 227 пунктах надання послуг у державних, комунальних та приватних медичних закладах. Обрати медустанову можна незалежно від місця проживання чи реєстрації.

Подати заявку на отримання коштів можна через застосунок «Дія» або у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Після зарахування коштів учасникам необхідно обрати зручний заклад із переліку учасників програми та записатися на обстеження.