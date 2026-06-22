Програма спрямована на раннє виявлення ризиків для життя та здоров’я людей та допомагає запобігти розвитку серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, а також передбачає оцінку ментального здоров’я.
Наразі пройти скринінг можна у 2 227 пунктах надання послуг у державних, комунальних та приватних медичних закладах. Обрати медустанову можна незалежно від місця проживання чи реєстрації.
Подати заявку на отримання коштів можна через застосунок «Дія» або у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Після зарахування коштів учасникам необхідно обрати зручний заклад із переліку учасників програми та записатися на обстеження.