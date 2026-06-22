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Мільйон українців уже подали заявки на участь у програмі «Скринінг здоров’я 40+», — Свириденко

В Україні вже 1 мільйон громадян подали заявки на отримання коштів у межах національної програми «Скринінг здоров’я 40+». 

Після опрацювання заявки кожен учасник отримує 2 тисячі гривень державної підтримки для оплати профілактичних обстежень у медичних закладах, які долучилися до програми.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Мільйон українців уже подали заявки на участь у програмі «Скринінг здоров’я 40+», — Свириденко
прем'єр-міністерка Юлія Свириденко
Фото: тг-канал прем'єр-міністерка Юлія Свириденко

Програма спрямована на раннє виявлення ризиків для життя та здоров’я людей та допомагає запобігти розвитку серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, а також передбачає оцінку ментального здоров’я.

Наразі пройти скринінг можна у 2 227 пунктах надання послуг у державних, комунальних та приватних медичних закладах. Обрати медустанову можна незалежно від місця проживання чи реєстрації.

Подати заявку на отримання коштів можна через застосунок «Дія» або у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Після зарахування коштів учасникам необхідно обрати зручний заклад із переліку учасників програми та записатися на обстеження.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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