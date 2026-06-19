Треба говорити правду: у тих медзакладах, де медичні послуги уже не про якість лікування та безпеку пацієнтів, у перспективі втратять держфінансування на таку роботу.

Але при цьому держава готова враховувати фактор так званої територіальної доступності.

Про це голова Національної служби здоров’я Наталія Гусак сказала в розмові з LB.ua.

“Ми бачимо, що окремі надавачі [медзаклади] збільшують кількість послуг або здорожчують кількість послуг, щоб вберегти свою лікарню. Я б діяла більш радикально. Необхідно вже чесно говорити, ЩО ми не готові закуповувати в цих лікарнях”, – додала Наталія Гусак.

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Зокрема, вона говорить про потребу “повертати в реальність медзаклади”. А також вести розмову про те, там, де перетинається інтерес пацієнта по територіальній доступності послуг, служба готова з цим працювати.

“Але там, де кількості послуг недостатньо для безпеки пацієнта, для якості надання допомоги, треба говорити правду: тут в такій-то перспективі ці сервіси будуть недоступні”, – сказала Наталія Гусак.

У такому разі медзакладу треба буде думати про те, як перепрофілювати ту чи іншу команду на сервіси, які будуть затребуваними в конкретній лікарні, аби вона мала достатньо пацієнтів для держфінансування і збереження компетенцій медичої команди.

“Мені здається, що ми дуже м'яко останніх декілька років говоримо про відповідальність засновників і органів місцевого самоврядування. Якщо у вас недостатньо фінансового ресурсу, який заробляє заклад при тій кількості послуг, але ви хочете зберегти цей сервіс, то маєте зібрати збір громади і сказати: "Дивіться, ресурсу недостатньо, але в нас є, не знаю, виробники, податки, щоб ми покрили роботу цього закладу", – сказала голова НСЗУ.



