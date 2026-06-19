«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
ГоловнаЗдоров'я

Треба бути чесними і сказати, де в перспективі тих чи інших медичних послуг не буде – Гусак

Треба говорити правду: у тих медзакладах, де медичні послуги уже не про якість лікування та безпеку пацієнтів, у перспективі втратять держфінансування на таку роботу. 

Треба бути чесними і сказати, де в перспективі тих чи інших медичних послуг не буде – Гусак
КНП "Київська Міська Клінічна Лікарня Швидкої Медичної Допомоги" ЛШМД, БСП
Фото: КНП "Київська Міська Клінічна Лікарня Швидкої Медичної Допомоги" ЛШМД, БСП

Але при цьому держава готова враховувати фактор так званої територіальної доступності.

Про це голова Національної служби здоров’я Наталія Гусак сказала в розмові з LB.ua.

“Ми бачимо, що окремі надавачі [медзаклади] збільшують кількість послуг або здорожчують кількість послуг, щоб вберегти свою лікарню. Я б діяла більш радикально. Необхідно вже чесно говорити, ЩО ми не готові закуповувати в цих лікарнях”, – додала Наталія Гусак.

Реклама

Зокрема, вона говорить про потребу “повертати в реальність медзаклади”. А також вести розмову про те, там, де перетинається інтерес пацієнта по територіальній доступності послуг, служба готова з цим працювати. 

“Але там, де кількості послуг недостатньо для безпеки пацієнта, для якості надання допомоги, треба говорити правду: тут в такій-то перспективі ці сервіси будуть недоступні”, – сказала Наталія Гусак.

У такому разі медзакладу треба буде думати про те, як перепрофілювати ту чи іншу команду на сервіси, які будуть затребуваними в конкретній лікарні, аби вона мала достатньо пацієнтів для держфінансування і збереження компетенцій медичої команди. 

“Мені здається, що ми дуже м'яко останніх декілька років говоримо про відповідальність засновників і органів місцевого самоврядування. Якщо у вас недостатньо фінансового ресурсу, який заробляє заклад при тій кількості послуг, але ви хочете зберегти цей сервіс, то маєте зібрати збір громади і сказати: "Дивіться, ресурсу недостатньо, але в нас є, не знаю, виробники, податки, щоб ми покрили роботу цього закладу", – сказала голова НСЗУ.


Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies