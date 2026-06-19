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Приватні лабораторії не можуть відмовляти в аналізах за держскеруванням, бо “вичерпались кошти”, – НСЗУ

Якщо є направлення лікаря – ви можете зробити аналізи безоплатно у лабораторії, законтрактованої з Національною службою здоров’я. Зокрема приватної.

Приватні лабораторії не можуть відмовляти в аналізах за держскеруванням, бо “вичерпались кошти”, – НСЗУ
facebook/Чернівецька обласна клінічна лікарня
Фото: facebook/Чернівецька обласна клінічна лікарня

Вам не можуть відмовити у дослідженні через те, що по конкретному договору з державою нібито закінчилися кошти.

Про це у розмові з LB.ua сказала голова НСЗУ Наталія Гусак.

Держава виділяє обмежене фінансування на медицину, зокрема на лабораторні аналізи. Коли пацієнт отримує скерування від сімейного або лікуючого лікаря, чи може бути, що він, умовно, в липні прийде і йому скажуть: "Вибачте, ми ліміт вибрали, який держава прогарантувала на аналізи, ми більше безоплатно не зробимо, тільки за платний кошт"?

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Так лабораторія робити не може – попри обмежене фінансування від держави, каже Наталія Гусак. 

За договором, “глобальний бюджет по дев'ятому пакету дає можливість, якщо є направлення в пацієнта, отримати цю послугу у закладу. І якщо заклад каже «вичерпали», а я знаю по скаргах пацієнтів, що так робить приватний сектор лабораторної діагностики, це порушення умов договору”, додала голова НСЗУ.

Вона сказала, що служба розглядала опцію умовної норми по кількості тих чи інших послуг, але на такий крок не пішли наразі через потенційний бар’єр потім для пацієнта отримати потрібне обстеження.

Тому робити більше аналізів, ніж законтрактувала в конкретної лабораторії держава, лабораторії не вигідно, бо інакше держава застосує так звані понижувальні коефіцієнти і “здешевить” ці виконані аналізи. Але й відмовити в аналізах по договору вони теж не мають права. 

Якщо лабораторії на такі умови не погоджуються, то їм не варто подаватися на контракт із НСЗУ, додала Наталія Гусак.


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