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Голова НСЗУ відповіла, чи може держава чітко сказати, що і де вона кому в медицині оплатила

Чи може держава на восьмий рік програми медичних гарантій чітко сказати, що і де вона оплатила конкретній людині в її лікуванні і за якими правилами? 

Ще ні. 

“Я буду недостатньо чесна, якщо скажу, що точно можемо. Велику кількість медичних послуг ми ще описуємо”, – сказала голова Національної служби здоров’я Наталія Гусак у відповідь на питання LB.ua. 

Процес триває. Особливо активно, додає Наталія Гусак, він іде в онкології разом з онкологами і з пацієнтськими організаціями: “Напевно, з усіх секторів маємо тут найбільш конструктивну позицію, пункт за пунктом вдосконалюємо, виписуємо і дивимося по маршрутах, що має відбуватися насправді”. 

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Зокрема, додала голова НСЗУ, дослідження, які з'явилися в амбулаторному пакеті, які можуть виконувати референс-центри саме для онкопацієнтів – спільне напрацювання. Тут уже маршрут пацієнта готовий: які обстеження, за якими направленням, якого лікаря, з якого закладу можна отримати по онкології безоплатно. Ми окремо про це розкажемо в наступних матеріалах.

“Я знаю, що це складно, особливо коли десятиліттями маршрут вибудовувався від фінансових можливостей пацієнта і від бажання пацієнта знайти щось краще, достатньо складно переконати, що є вже діючий маршрут і ви по ньому дієте. Але ми на цьому шляху”, – додала Наталія Гусак. 

Вона також розповіла, що почали внормовувати правила по обстеженнях у сімейній медицині: “Сімейний лікар не може скеровувати на аналізи, які входять в базовий пакет первинної медичної допомоги. На загальний аналіз крові, можна було раніше, сімейний лікар виписує направлення і пацієнт йде в поліклініку і вимушений чекати. Ні, це [має бути] в рамках первинної медичної допомоги. Одночасно з цим бачимо, що дороговартісна лабораторка: пацієнт приходив, а лікуючий лікар-онколог: “Чому це я маю вам виписувати? От ідіть до свого сімейного лікаря і нехай він направить”. Ми вирощуємо цю культуру взаємовідносин між ланками, що за направлення відповідає той лікар, який їх виписує. Наприклад, ми сказали, що є перелік лабораторної інструментальної діагностики, яка не входять в повноваження і обсяг сімейного лікаря. Сімейний лікар не може виписати направлення на КТ, МРТ. Одночасно для амбулаторної допомоги теж є виписані правила. Вони є на сайті НСЗУ”.

При цьому, наголосила очільниця НСЗУ, ці правила стосуються оплат – що держава готова оплатити. Але якщо лікар вважає, що треба зробити щось більше, і пацієнту це підходить, може зробити це платно.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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