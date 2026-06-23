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Національний банк України оштрафував «Укрпошту» через порушення законодавства, яке регулює діяльність на платіжному ринку, та правил захисту прав споживачів.

Про це ідеться на сайті НБУ.

Комітет з питань нагляду ухвалив це рішення за результатами планової перевірки, яка тривала із листопада 2025 року по січень цього року.

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НБУ виписав «Укрпошті» штраф у розмірі 2,54 млн грн, бо компанія порушила вимоги Закону «Про платіжні послуги», інструкції з організації касової роботи, правила збереження таємниці надавача платіжних послуг, а також положення про емісію та еквайринг платіжних інструментів.

Сплатити штраф «Укрпошта» зобов'язана протягом 14 календарних днів після офіційного повідомлення від банку.

Крім штрафу, регулятор виніс компанії письмове застереження. Воно стосується порушень правил статистичної звітності, вимог до регулятивного капіталу небанківських надавачів платіжних послуг, встановлення пруденційних нормативів, а також положень про авторизацію діяльності та систему управління.

Тепер «Укрпошта» зобов'язана усунути всі виявлені порушення і не допускати їх надалі.