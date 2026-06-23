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НБУ оштрафував «Укрпошту» на понад 2,5 мільйона гривень

Крім штрафу, регулятор виніс компанії письмове застереження.

НБУ оштрафував «Укрпошту» на понад 2,5 мільйона гривень
Укрпошта
Фото: Укрпошта

Національний банк України оштрафував «Укрпошту» через порушення законодавства, яке регулює діяльність на платіжному ринку, та правил захисту прав споживачів. 

Про це ідеться на сайті НБУ.

Комітет з питань нагляду ухвалив це рішення за результатами планової перевірки, яка тривала із листопада 2025 року по січень цього року.

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НБУ виписав «Укрпошті» штраф у розмірі 2,54 млн грн, бо компанія порушила вимоги Закону «Про платіжні послуги», інструкції з організації касової роботи, правила збереження таємниці надавача платіжних послуг, а також положення про емісію та еквайринг платіжних інструментів. 

Сплатити штраф «Укрпошта» зобов'язана протягом 14 календарних днів після офіційного повідомлення від банку.

Крім штрафу, регулятор виніс компанії письмове застереження. Воно стосується порушень правил статистичної звітності, вимог до регулятивного капіталу небанківських надавачів платіжних послуг, встановлення пруденційних нормативів, а також положень про авторизацію діяльності та систему управління. 

Тепер «Укрпошта» зобов'язана усунути всі виявлені порушення і не допускати їх надалі.

  • У лютому 2024 року компанію оштрафували на 17,39 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
  • У березні 2026 року «Укрпошта» отримала штраф у 255 тис. грн за неподання до НБУ запитуваної інформації або документів у встановлені строки. 
  • У травні 2026 року компанію оштрафували на 1,7 млн грн через неналежне функціонування системи корпоративного управління, внутрішнього контролю та управління ризиками.
  • У червні 2026 року НБУ також застосував до «Укрпошти» штраф на 2,54 млн грн і письмове застереження за численні порушення законодавства про платіжні послуги та нормативно-правових актів Нацбанку.
  • Крім того, НБУ визнав генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності керівника надавача фінансових платіжних послуг.
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