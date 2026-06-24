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Трамп заявив, що Іран не стягує плату за прохід суден через Ормузьку протоку

США не передавали Ірану жодних коштів і не розморожували його активи. 

Трамп заявив, що Іран не стягує плату за прохід суден через Ормузьку протоку
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран запевнив американську сторону у відсутності будь-яких зборів або додаткових платежів для суден, які проходять через Ормузьку протоку.

Про це президент США заявив у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, Тегеран спростував повідомлення про нібито запровадження зборів, страхових тарифів чи інших платежів для морських перевізників.

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"Іран повідомив США, що немає жодних зборів, страхових тарифів та будь-яких інших платежів, які Іран вимагав або отримував від суден, які проходять через Ормузьку протоку", – написав Трамп.

Водночас президент США попередив, що якщо ця інформація виявиться неправдивою, переговори між сторонами будуть негайно припинені.

Також Трамп наголосив, що США не передавали Ірану жодних коштів і не розморожували його активи. 

Читайте такожВенс: угода з Іраном може бути вигідною американським фермерам

Водночас, Вашингтон розглядає можливість використання частини заморожених іранських коштів для закупівлі продовольства американського виробництва.

Ідеться про придбання кукурудзи, пшениці, сої та іншої сільськогосподарської продукції у фермерів США через нестачу продовольства в Ірані.

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