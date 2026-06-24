Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
ГоловнаСвіт

Затриманих в Ормузькій протоці у квітні чотирьох українських моряків повернули з Ірану

МЗС місяцями працювало задля повернення українських громадян. 

Затриманих в Ормузькій протоці у квітні чотирьох українських моряків повернули з Ірану
Георгій Тихий
Фото: МЗС України

Четверо українських моряків, яких з квітня утримували в Ірані, вдалося повернути. Вони вже в безпеці і зустрілися з родинами, повідомив речник МЗС України Георгій Тихий у коментарі журналістам.

КВІР затримав грецький контейнеровоз, на боту якого було чотири українських члени екіпажу. МЗС, зокрема Департамент консульської служби і Посольство України в Греції, негайно встановили їхні особи та підтримували контакт з компанією-судновласником і родинами моряків. 

Увесь час тривала активна робота України з усіма причетними інституціями та сторонами. 

«Наразі ми раді повідомити, що ці зусилля завершилися позитивним результатом. Четверо наших громадян уже залишили територію Ірану. Зараз вони у безпеці зі своїми родинами. Стан їхнього здоров’я задовільний. Ми вдячні колегам-дипломатам країн-партнерів, представникам компанії-судновласника та всім, хто долучився до повернення наших моряків. Це незмінний принцип української дипломатичної служби: Україна не залишає своїх людей», – прокоментував Тихий.  

Контекст

22 червня Іран відкрив вогонь по декількох суднах в Ормузькій протоці, яку він перекрив у відповідь на операцію США та Ізраїлю проти його режиму. 

На судні, яке в медіа фігурувало під назвою Epaminondas, були українські члени екіпажу, писало Reuters. Захоплені кораблі КВІР спрямував до іранського порту Бендер-Аббас.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies