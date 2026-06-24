Затриманих в Ормузькій протоці у квітні чотирьох українських моряків повернули з Ірану

Четверо українських моряків, яких з квітня утримували в Ірані, вдалося повернути. Вони вже в безпеці і зустрілися з родинами, повідомив речник МЗС України Георгій Тихий у коментарі журналістам.

КВІР затримав грецький контейнеровоз, на боту якого було чотири українських члени екіпажу. МЗС, зокрема Департамент консульської служби і Посольство України в Греції, негайно встановили їхні особи та підтримували контакт з компанією-судновласником і родинами моряків.

Увесь час тривала активна робота України з усіма причетними інституціями та сторонами.

«Наразі ми раді повідомити, що ці зусилля завершилися позитивним результатом. Четверо наших громадян уже залишили територію Ірану. Зараз вони у безпеці зі своїми родинами. Стан їхнього здоров’я задовільний. Ми вдячні колегам-дипломатам країн-партнерів, представникам компанії-судновласника та всім, хто долучився до повернення наших моряків. Це незмінний принцип української дипломатичної служби: Україна не залишає своїх людей», – прокоментував Тихий.

Контекст

22 червня Іран відкрив вогонь по декількох суднах в Ормузькій протоці, яку він перекрив у відповідь на операцію США та Ізраїлю проти його режиму.

На судні, яке в медіа фігурувало під назвою Epaminondas, були українські члени екіпажу, писало Reuters. Захоплені кораблі КВІР спрямував до іранського порту Бендер-Аббас.