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Гегсет заявив про успішне випробування протиракетної системи “Золотий купол”

Міністр оборони США після випробувань написав, що “Золотий купол реальний, потужний і рухається за планом”.

Гегсет заявив про успішне випробування протиракетної системи “Золотий купол”
Міністр війни США Піт Гегсет
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив про успішне перше ключове випробування системи “Золотий купол для Америки” — масштабної програми протиракетної та протиповітряної оборони, яку просуває адміністрація Дональда Трампа.

За словами Гегсета, тест завершився “повним успіхом”. Він стверджує, що під час випробування система Dynamic Defense Autonomous Defeat автономно виявляла, супроводжувала та знищувала вхідні загрози.

Гегсет також заявив, що особисто спостерігав, як американські військові разом із новітніми технологіями “зупиняли дрони та крилаті ракети на підльоті”.

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За словами глави Пентагону, випробування провели за графіком, а всі загрози були нейтралізовані. 

Гегсет пов’язав успіх програми з фінансуванням, передбаченим законом One Big Beautiful Bill (“Один великий прекрасний законопроєкт” – закон США, запропонований адміністрацією Трампа, що передбачає радикальне скорочення державних витрат), і назвав “Золотий купол” реалізацією бачення Стратегічної оборонної ініціативи Рональда Рейгана.

“Золотий купол реальний, потужний і рухається за планом”, — заявив він.

Зазначимо, що “Золотий купол” (за аналогією з ізраїльським “Залізним куполом”) є ініціативою адміністрації Трампа зі створення багаторівневої системи оборони США від балістичних, гіперзвукових і крилатих ракет, а також інших повітряних загроз. Зокрема, купол включає у себе мережу із сотень супутників для виявлення повітряних цілей. 

Програму часто порівнюють зі Стратегічною оборонною ініціативою Рейгана 1980-х років, відомою як “Зоряні війни”. 

Втім навколо “Золотого купола” Трампа тривають дискусії через його масштаб, технічну складність і вартість: офіційні та незалежні оцінки витрат на програму суттєво відрізняються.

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