Угорщина загальмувала процес вступу України та Молдови до ЄС

Угорщина загальмувала важливий процедурний крок, необхідний для просування заявок України та Молдови на членство в ЄС.

Будапешт виступив проти надсилання листа до Європейської ради та Єврокомісії від імені всіх 27 членів блоку, у якому зафіксована спільна позиція країн ЄС щодо нашої держави, пише Politico з посиланням на двох європейських дипломатів.

Оскільки ухвалення цього рішення вимагає одностайності, позиція Угорщини заблокувала процес. Дипломати зазначили, що Будапешт виявився єдиним, хто висловився проти. Це питання планують знову обговорити наступного тижня.

Хоча уряд Петера Мадяра не блокував відкриття першого кластера, під час саміту лідерів ЄС у Брюсселі угорська сторона наполягла на вилученні фрази «якомога швидше» щодо членства України з письмових висновків зустрічі.

Згодом на пресконференції Мадяр підтвердив свою позицію, зазначивши, що вважає поспішне відкриття всіх шести кластерів поганою ідеєю.

«Загалом є шість кластерів, і ми не вважаємо, що відкривати їх усі одночасно — це хороша ідея. Частково тому, що чорнило на першому ще навіть не висохло, а частково тому, що це надіслало б неправильний сигнал країнам Західних Балкан (Сербії, Албанії, Чорногорії та Північній Македонії), які роками працюють заради членства в ЄС», — заявив Мадяр.