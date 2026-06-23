​Президент Чехії подав позов до уряду через відмову включити його в делегацію на саміт НАТО

Президент Чехії Петр Павел 23 червня заявив, що подав позов до Конституційного суду проти уряду після того, як той відмовився включити його до складу делегації на саміті НАТО наступного місяця.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Уряд, очолюваний колишнім суперником Павела на президентських виборах Андреєм Бабішем, напередодні заявив, що не включить президента Чехії, колишнього високопосадовця НАТО, до складу своєї делегації на саміті Альянсу в липні, зазначивши, що уряд має захищати свої позиції, зокрема - низькі витрати на оборону.

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Бабіш заявив, що сам поїде до Анкари 7-8 липня з міністрами закордонних справ і оборони.

"Я подав позов про компетенцію до Конституційного суду, щоб уточнити повноваження президента й уряду щодо представництва країни за кордоном, зокрема на саміті НАТО. Вважаю рішення про виключення президента з делегації безпрецедентним і вкрай невдалим кроком", – наголосив Павел.

Він зазначив, що президенти очолювали чеські делегації на 19 із 20 минулих самітів НАТО за різних президентів й урядів, за одним винятком – через стан здоров’я.

Бабіш, своєю чергою, сказав, що поважає рішення Павела, але "не думає, що це - гарна ідея".