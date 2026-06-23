Тимчасові виборчі дільниці за кордоном: МЗС обговорило це питання вже з близько 20 країнами

Представники ЦВК і МЗС провели вже понад 10 візитів за кордон, щоб вивчити досвід, як організувати голосування на повоєнних виборах поза дипустановами.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів державний секретар МЗС України Олександр Карасевич.

«Формально МЗС не може вести перемовини з іноземними державами щодо організації таких виборів, поки в нас немає національної процедури, яка передбачає організацію таких виборів», – пояснив Карасевич.

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Карасевич зазначив, що питання тимчасових дільниць обговорювали з представниками держав перебування наших громадян.

«Це близько 20 держав: Чехія, Австрія, Швейцарія, Норвегія, Нідерланди. Це ті, які я одразу згадав», – сказав державний секретар МЗС.

Раніше перший заступник голови ЦВК Сергій Дубовик наголошував в інтерв'ю LB.ua, що найбільш проблематичною країною в переговорах щодо облаштування виборчих дільниць поза дипломатичними установами є Чехія. Карасевич підтвердив, що з Чехією та ще кількома державами триває дискусія, і пояснив, що організація виборів поза дипустановами означає вхід у місцеве правове поле держави перебування.

«Якщо ми організовуємо вибори на території закордонної дипломатичної або консульської установи України, ми діємо формально і реально на території України, відповідно до законодавства України. Якщо ми звертаємося до партнерів і кажемо, що хочемо у вас – умовно, в школі, чи в муніципалітеті, чи в приміщенні, яке ми орендуємо, – провести вибори, ми заходимо в правову площину держави перебування», — розповів він.

Він додав, що деякі держави дозволяють проведення таких виборів, а деякі за замовчуванням не передбачають такої можливості. Чехія належить до тих країн, які досі не надавали іноземним державам можливості проводити вибори на своїй території поза межами дипломатичних установ. Тож Чехія або має змінити своє законодавство, або сторони мають знайти компромісну формулу. За словами Карасевича, під час ознайомчого візиту української делегації до Чехії обговорювалися різні варіанти, і можливість в принципі є, проте будь-яка імплементація потребуватиме часу.

Карасевич також навів приклад Німеччини, яка, за його словами, як правило, дозволяє проведення виборів на тимчасово утворених закордонних дільницях, хоча були випадки, коли в таких рішеннях відмовляла.

«Але я переконаний, що щодо України такої ситуації не буде. Втім, їхні процедури передбачають, що вони беруть собі мінімум три місяці на опрацювання відповідної заявки», – наголосив Карасевич.

Він підкреслив, що говорити про наявність чи відсутність проблем з конкретними країнами ЄС наразі зарано, оскільки формальний переговорний процес можна розпочати лише після ухвалення відповідної правової рамки. Водночас, за його словами, переважно відчувається готовність партнерів іти назустріч і радити оптимальні алгоритми та місця для голосування на повоєнних виборах, проте все це потребуватиме часу.