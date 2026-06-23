Гондурас планує закупити дрони в України для боротьби з наркотрафіком

Переговори відбуваються на тлі того, як центральноамериканська країна продовжує боротися з наркотрафіком і одним із найвищих рівнів насильства в регіоні.

Президент Гондурасу Насрі Асфура заявив, що його країна планує закупити дрони в України в межах зусиль із боротьби з наркотрафіком та посилення безпеки кордонів, повідомляє Euronews.

Заява пролунала на тлі того, як країна стикається з організованою злочинністю, насильством банд і мережами наркотрафіку, які й надалі залишаються серйозним викликом для безпеки.

Минулого тижня Асфура зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Під час переговорів Зеленський запропонував співпрацю у сфері військових технологій, зокрема дронових систем, оскільки Україна прагне розширювати партнерства за межами Європи та демонструвати можливості, розвинені під час війни з Росією.

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Виступаючи перед AFP у Панама-Сіті під час Генеральної асамблеї Організації американських держав, Асфура заявив, що ця технологія може допомогти владі контролювати віддалені райони та протидіяти злочинній діяльності.

«Ми говоримо про дрони для захисту наших кордонів, для ефективної охорони кордонів, для боротьби з організованою злочинністю за допомогою високотехнологічного обладнання», — сказав він.

Асфура додав, що Україна «може дуже допомогти нам у подальшому захисті наших кордонів і боротьбі з наркотрафіком», назвавши це питання «справою національної безпеки».

Як відомо, Гондурас уже давно використовується як транзитний маршрут для постачання кокаїну на північ із Південної Америки. Водночас у країні дедалі більше занепокоєння викликають місцеве вирощування коки та операції з виробництва кокаїну. Сили безпеки виявляли плантації та лабораторії у віддалених регіонах, що посилило побоювання: країна може перетворюватися з транзитного коридору на активнішу ланку в ланцюгу виробництва наркотиків.

Наркоторгівля діє паралельно з потужними злочинними угрупованнями, зокрема бандами MS-13 і Barrio 18, які давно пов’язують із вимаганням, насильством і контролем територій. У Гондурасі рівень убивств становить близько 24 на 100 тисяч жителів — майже вчетверо більше за середній світовий показник.

Лише минулого місяця 19 людей були вбиті в громаді, яка постраждала від конфліктів за маршрути наркотрафіку. Ще п’ятеро поліцейських загинули поблизу кордону з Гватемалою внаслідок нападу, у якому підозрюють наркоторговців.