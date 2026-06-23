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У канцелярії Навроцького підтвердили, що отримали орден Білого Орла Зеленського

Цю нагороду більше нікому не вручатимуть. 

У канцелярії Навроцького підтвердили, що отримали орден Білого Орла Зеленського
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Орден Білого Орла, який президент України Володимир Зеленський відправив «Новою поштою» до Польщі, отримали. Цю нагороду більше нікому не вручать.

Про це сказав речник польського президента Кароля Навроцького Рафал Леськевич, пише Polsat News.

«Справді, орден було повернуто. Сьогодні ми отримали його в Канцелярії Президента», – заявив він.

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За його словами, повернену відзнаку передадуть до депозитарію Бюро нагород і призначень, а цей конкретний орден більше нікому не вручатимуть.

«Посвідчення втрачає чинність, тому орден разом із посвідченням потрапить до депозитарію Канцелярії Президента», – пояснив речник і додав, що формально ще має відбутися процедура оприлюднення рішення президента з контрасигнатурою прем’єр-міністра.

На його думку, історія із відкликанням та масовим поверненням нагород ніяк не вплине на польсько-українські відносини.

«Президент Кароль Навроцький чітко сказав про це у своїй заяві, опублікованій Канцелярією Президента в п’ятницю: позбавлення ордена Білого Орла не спрямоване проти українців. Насправді ворогом України, усієї вільної Європи та вільного світу є Росія», – сказав Леськевич.

Він заявив, що перед ухваленням остаточного рішення щодо відкликання ордена президент Польщі «був відкритий до діалогу з українською стороною», але, за його словами, через дії Києва цього не сталося, і начебто Україна двічі намагалася контактувати із Канцелярією.

«Спочатку була спроба організувати телефонну розмову. Це була ініціатива української сторони. Однак у підсумку ця розмова не відбулася, тому що президент Зеленський не захотів розмовляти з президентом Каролем Навроцьким», – повідомив речник.

Він також не знає, чи братиме президент України особисту участь у майбутній конференції з питань відбудови України, яка відбудеться в Гданську, але підкреслив, що Кароль Навроцький не отримав запрошення на цей захід.

Що відбувається

  • Володимир Зеленський рішенням польського колеги Кароля Навроцького був позбавлений Ордену Білого Орла через присвоєння почесного найменування на честь Героїв УПА одного з українських підрозділів ССО. 
  • Від державних нагород Польщі згодом відмовились і троє попередників Зеленського на посаді президента, а сам чинний глава держави надіслав орден у канцелярію президента Польщі "Новою поштою".
  • Також він своїх нагород відмовилися із ряд поських політиків, зокрема колишній депутат Сейму Польщі Пйотр Фоглер на знак протесту повернув свій «Золотий Хрест Заслуги», а віцемаршалок (заступник спікера) Сенату Польщі Міхал Камінський відмовився від двох своїх нагород.
  • Тепер представники ліберально-демократичної частини польського суспільства виступили за те, аби нагородити Володимира Зеленського і український народ власним орденом.
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