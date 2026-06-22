Reuters: Рубіо відвідає країни Перської затоки вперше від початку війни проти Ірану

Державний секретар США Марко Рубіо здійснить візити до Об’єднаних Арабських Еміратів, Кувейту та Бахрейну у період з вівторка по четвер, пише Reuters.

Як зазначається, цей візит стане першим після загострення американо-ізраїльського протистояння з Іраном. Водночас деталі поїздки, зокрема точні дати перебування в кожній країні та перелік зустрічей, наразі не розкриваються.

Речник Держдепартаменту США Томмі Піготт повідомив, що у Бахрейні Рубіо проведе зустріч із представниками Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (GCC), до якої входять Саудівська Аравія, Катар та Оман.

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За його словами, під час візиту держсекретар США, який також виконує функції радника з національної безпеки Білого дому, обговорить низку регіональних питань. Серед них – меморандум про порозуміння з Іраном, гарантування безпечного транзиту через Ормузька протока, а також питання стабільності в регіоні.

У матеріалі також зазначається, що хоча країни GCC загалом підтримують зусилля зі стабілізації ситуації, частина регіональних лідерів висловлює занепокоєння щодо умов потенційних домовленостей із Тегераном.

Зокрема, йдеться про можливе створення фонду відновлення Ірану обсягом близько 300 млрд доларів. На думку представників регіону, ці кошти можуть бути використані не лише для відновлення інфраструктури, а й для відновлення військового потенціалу та підтримки союзних угруповань Ірану.

Також занепокоєння викликає відсутність у меморандумі окремих положень щодо іранської програми балістичних ракет, що залишається одним із ключових факторів безпеки для країн Перської затоки, де розташовані американські військові бази.