Уряд Німеччини підтвердив, що хоче придбати 40% акцій концерну, який виробляє Leopard

"Через постійну російську загрозу для Європи та агресивну війну проти України безпекова й оборонна промисловість має центральне значення".

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Федеральний уряд Німеччини має намір придбати 40% акцій німецько-французького оборонного концерну KNDS, який виробляє танки Leopard 2, артилерійські системи, бойові машини піхоти та боєприпаси.

Про це йдеться в повідомленні уряду ФРН.

"Через постійну російську загрозу для Європи та агресивну війну проти України безпекова й оборонна промисловість має центральне значення. З погляду федерального уряду, ця геополітична ситуація вимагає розширення потужностей оборонної промисловості... Тому федеральний уряд прагне придбати 40% акцій KNDS. Цим кроком федеральний уряд має намір врахувати інтереси держави з огляду на значення компанії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що участь Німеччини в капіталі концерну дозволить забезпечити довгостроковий вплив на компанію, яка має стратегічне значення для європейської безпеки та обороноздатності.

"Водночас буде зміцнено національну промислову додану вартість, технологічний суверенітет, а також захист безпекових інтересів і ключових технологій у Німеччині", - йдеться в повідомленні.