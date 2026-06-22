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Уряд Німеччини підтвердив, що хоче придбати 40% акцій концерну, який виробляє Leopard

"Через постійну російську загрозу для Європи та агресивну війну проти України безпекова й оборонна промисловість має центральне значення".

Уряд Німеччини підтвердив, що хоче придбати 40% акцій концерну, який виробляє Leopard
танк Leopard 2A8 (ілюстративне фото)
Фото: militarnyi.com

Федеральний уряд Німеччини має намір придбати 40% акцій німецько-французького оборонного концерну KNDS, який виробляє танки Leopard 2, артилерійські системи, бойові машини піхоти та боєприпаси.

Про це йдеться в повідомленні уряду ФРН

"Через постійну російську загрозу для Європи та агресивну війну проти України безпекова й оборонна промисловість має центральне значення. З погляду федерального уряду, ця геополітична ситуація вимагає розширення потужностей оборонної промисловості... Тому федеральний уряд прагне придбати 40% акцій KNDS. Цим кроком федеральний уряд має намір врахувати інтереси держави з огляду на значення компанії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що участь Німеччини в капіталі концерну дозволить забезпечити довгостроковий вплив на компанію, яка має стратегічне значення для європейської безпеки та обороноздатності.

"Водночас буде зміцнено національну промислову додану вартість, технологічний суверенітет, а також захист безпекових інтересів і ключових технологій у Німеччині", - йдеться в повідомленні. 

  • Раніше про наміри Німеччини придбає 40% акцій концерну KNDS повідомляли місцеві ЗМІ і зазначали, що таким чином німецький уряд хоче забезпечити собі такий самий політичний та операційний вплив на компанію, як і Франція.
  • Концерн KNDS створено близько 10 років тому в результаті злиття німецького виробника Krauss-Maffei Wegmann з французьким державним концерном Nexter. Підприємство виробляє, серед іншого, основний бойовий танк Leopard 2 і бойову машину піхоти Puma, а також колісний бронетранспортер Boxer.
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