Уряд Німеччини підтвердив, що хоче придбати 40% акцій концерну, який виробляє Leopard

Федеральний уряд Німеччини має намір придбати 40% акцій німецько-французького оборонного концерну KNDS, який виробляє танки Leopard 2, артилерійські системи, бойові машини піхоти та боєприпаси.
Про це йдеться в повідомленні уряду ФРН.
"Через постійну російську загрозу для Європи та агресивну війну проти України безпекова й оборонна промисловість має центральне значення. З погляду федерального уряду, ця геополітична ситуація вимагає розширення потужностей оборонної промисловості... Тому федеральний уряд прагне придбати 40% акцій KNDS. Цим кроком федеральний уряд має намір врахувати інтереси держави з огляду на значення компанії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що участь Німеччини в капіталі концерну дозволить забезпечити довгостроковий вплив на компанію, яка має стратегічне значення для європейської безпеки та обороноздатності.
"Водночас буде зміцнено національну промислову додану вартість, технологічний суверенітет, а також захист безпекових інтересів і ключових технологій у Німеччині", - йдеться в повідомленні.
- Раніше про наміри Німеччини придбає 40% акцій концерну KNDS повідомляли місцеві ЗМІ і зазначали, що таким чином німецький уряд хоче забезпечити собі такий самий політичний та операційний вплив на компанію, як і Франція.
- Концерн KNDS створено близько 10 років тому в результаті злиття німецького виробника Krauss-Maffei Wegmann з французьким державним концерном Nexter. Підприємство виробляє, серед іншого, основний бойовий танк Leopard 2 і бойову машину піхоти Puma, а також колісний бронетранспортер Boxer.