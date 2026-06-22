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Венс: угода з Іраном може бути вигідною американським фермерам

Домовленості між США та Іраном можуть зниити ціни на енергоносії.

Венс: угода з Іраном може бути вигідною американським фермерам
Віцепрезидент США Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

Укладення можливої угоди між Сполученими Штатами та Іраном може мати позитивні наслідки для американських фермерів. 

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, пише Bloomberg.

За його словами, потенційні домовленості можуть призвести до зниження цін на енергоносії, що стане полегшенням для американських споживачів та економіки загалом.

Окремо Венс зазначив, що в межах можливої угоди Іран може закуповувати американську сільськогосподарську продукцію, зокрема сою, пшеницю та кукурудзу, використовуючи для цього заморожені фінансові активи, доступ до яких може бути частково розблокований.

"Якщо іранські активи коли-небудь будуть розморожені, вони підуть на те, щоб зробити американських фермерів багатшими та прогодувати іранський народ", – заявив віцепрезидент США.

Водночас, за даними Bloomberg, наразі залишається невідомим, чи погоджується Іран на такі умови потенційної домовленості.

  • США дозволили Ірану здійснювати видобуток, постачання та продаж нафти до кінця серпня після переговорів між представниками Тегерана та Вашингтона, які відбулися на вихідних у Швейцарії.
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