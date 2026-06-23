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У канадському Монреалі вперше за чверть століття під час виконання обов'язків загинув поліцейський

Зловмисник влаштував стрілянину у кварталі, відомому історичним єврейським населенням.

У канадському Монреалі вперше за чверть століття під час виконання обов'язків загинув поліцейський
Стрілянина у Монреалі
Фото: CBC

Внаслідок стрілянини в історичному кварталі Кот-де-Неж у центрі Монреаля в Канаді загинуло двоє людей.

Як пише BBC, інцидент стався близько полудня за місцевим часом в районі, який є найбільш густонаселеним у місті і відомий активним розвитком єврейської громади. Свідок помітив зброю в одному з вікон і викликав на місце події правоохоронців.

Один з поліціянтів та цивільна особа були вбиті нападником, перш ніж його ліквідували. Ще один співробітник поліції зазнав поранення.

За інформацією монреальських правоохоронців, це був перший за 24 роки випадок у місті, коли офіцер був смертельно поранений під час несення службових обов'язків. Шеф поліції на брифінгу для преси не стримав емоцій, назвавши усе, що відбулося, "нічним жахіттям".

Співчуття родинам загиблих висловили прем'єр-міністерка провінції Квебек Крістін Фрешетт та мер Монреаля Сорая Феррада. 

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