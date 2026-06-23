Південна Корея прийме всіх військовополонених із КНДР в Україні, якщо вони захочуть

Південнокорейський та український міністри проведуть переговори в Сеулі 30 червня.

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Південна Корея прийме всіх північнокорейських військовополонених, які воювали за Росію та були захоплені Україною, якщо вони вирішать поїхати на її територію.

Як пише Reuters, про це повідомило у вівторок Міністерство закордонних справ Сеула.

Там також зауважили, що Південна Корея виступає проти будь-якої репатріації північнокорейських військовополонених до Росії або Північної Кореї всупереч їхній волі.

За даними оборонного відомства Сеула, південнокорейський та український міністри проведуть переговори в Сеулі 30 червня.