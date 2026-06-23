Південна Корея прийме всіх військовополонених із КНДР в Україні, якщо вони захочуть

Південна Корея прийме всіх північнокорейських військовополонених, які воювали за Росію та були захоплені Україною, якщо вони вирішать поїхати на її територію.
Як пише Reuters, про це повідомило у вівторок Міністерство закордонних справ Сеула.
Там також зауважили, що Південна Корея виступає проти будь-якої репатріації північнокорейських військовополонених до Росії або Північної Кореї всупереч їхній волі.
За даними оборонного відомства Сеула, південнокорейський та український міністри проведуть переговори в Сеулі 30 червня.
- На початку минулого року двох північнокорейців було захоплено у полон спільними зусиллями бійців Сил спеціальних операцій ЗСУ та підрозділів десантно-штурмових військ.
- Після появи інформації про полонених, Сеул заявив про готовність прийняти їх – у разі добровільної згоди. Конституція Південної Кореї розглядає всіх мешканців Корейського півострова як своїх громадян, що відкриває юридичну можливість для прийому військовополонених.
- Згодом, за даними ЗМІ, ці двоє вояк звернулися з офіційним проханням передати їх Південній Кореї.