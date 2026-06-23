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ЗМІ: ЄС планує банківську реформу до початку 2027 року, щоб вивільнити мільярди інвестицій

Звіт Єврокомісії містить пропозиції щодо спрощення транскордонних банківських операцій, зокрема щодо переміщення капіталу та ліквідності між державами-членами та управління банкрутствами банків.

ЗМІ: ЄС планує банківську реформу до початку 2027 року, щоб вивільнити мільярди інвестицій
Фото: Xinhua/Zhang Fan

Європейський Союз запропонує нове законодавство для реформування банківського сектору, спрямоване на подолання фінансових бар'єрів усередині блоку та зменшення його залежності від іноземних банків для критично важливих фінансових потреб.

Про це йдеться у проєкті звіту Європейської комісії, з яким ознайомилося Euronews.

Цей документ має бути представлений 15 липня. Він закладає основу для ширших реформ банківського сектору, що очікуються у 2027 році.

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У ньому йдеться, що банківський ринок ЄС залишається фрагментованим і став надмірно складним у певних сферах. Ця ситуація призводить до того, що «домогосподарства та підприємства платять за кредити більше, ніж повинні». Транскордонне банківське обслуговування в ЄС залишається більш обмеженим, ніж у Сполучених Штатах, попри десятиліття зусиль щодо інтеграції ринку.

Згідно з проєктом звіту Європейської комісії, якщо банки зможуть бути ефективнішими, вони також зможуть краще фінансувати критично важливі сектори.

У ньому йдеться про важливість зменшення залежності блоку від банків, що базуються за межами ЄС. Зазначається, що «банківський сектор ЄС може допомогти у фінансуванні економіки ЄС, включаючи її стратегічні пріоритети, такі як оборона та [цифровий та зелений] перехід».

У документі згадуються три основні цілі підвищення конкурентоспроможності банківського сектору: завершення формування єдиного ринку для банків, прийняття міжнародних стандартів для банківської галузі ЄС та спрощення деяких «надмірно складних та обтяжливих аспектів сектору».

Звіт містить пропозиції щодо спрощення транскордонних банківських операцій, зокрема щодо переміщення капіталу та ліквідності між державами-членами та управління банкрутствами банків.

Паралельно з реформою та подальшою інтеграцією банківського сектору, у документі зазначено, що будь-яка реформа має йти пліч-о-пліч з подальшою інтеграцією європейських ринків капіталу. У Брюсселі тривають переговори щодо реформи ринків капіталу, і блок прагне досягти угоди до кінця року.

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