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Виборче право українців за кордоном: МЗС каже, що правових підстав для обмеження балотування немає

Ця ж норма права має застосовуватися до послів України так само, як і до будь-яких інших громадян.

Виборче право українців за кордоном: МЗС каже, що правових підстав для обмеження балотування немає
Держсекретар МЗС Олександр Карасевич
Фото: скрин відео

Питання обмеження активного й пасивного виборчого права для громадян за кордоном порушувалося в робочій групі з підготовки законопроєкту про перші повоєнні вибори. Проте підстав для таких обмежень у чинній правовій рамці немає.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів державний секретар МЗС України Олександр Карасевич.

За його словами, профільна підгрупа з напрацювання законодавчих змін для повоєнних виборів не обговорювала це питання детально, хоча на засіданнях робочої групи воно дійсно порушувалося кілька разів. Було вирішено майже консенсусом, що це проблемне питання. 

«Але я, відверто, судячи з дискусії, яка була в нас, не вірю, що буде якимось чином обмежено право обирати і бути обраним для громадян, які перебувають за кордоном», – наголосив Карасевич.

Він пояснив, що чинна правова рамка не містить підстав для обмеження ні активного, ні пасивного виборчого права громадян, які тимчасово перебувають за кордоном, оскільки вони шукають там прихисток від агресії ворога.

Карасевич додав, що для повоєнних виборів це питання розглядатиметься вже на відповідному політичному рівні. Також держсекретар МЗС підкреслив, що ця ж норма права має застосовуватися до послів України так само, як і до будь-яких інших громадян.

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