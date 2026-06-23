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ЄС може відкрити центри депортації за межами блоку вже наступного року

Наразі невідомо, у яких країнах планують відкривати такі центри.

ЄС може відкрити центри депортації за межами блоку вже наступного року
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Фото: EPA/UPG

Європейські країни можуть уже наступного року створити фінансовані Євросоюзом центри депортації за межами ЄС.

Про це в інтервʼю Financial Times заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. 

Політикиня вже давно виступає за створення так званих «центрів повернення» (return hubs). За її словами, зараз триває робота над залученням фінансування від Європейської комісії для таких об'єктів у країнах, що не входять до ЄС.

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«У 2026–2027 роках ми побачимо перший центр повернення за межами Європи... Думаю, нам вдасться реалізувати це вже протягом наступного року»,  – сказала вона.

Передача управління міграційними процесами країнам за межами ЄС тривалий час вважалася неприйнятною ідеєю. Однак останніми роками дедалі більше урядів почали її підтримувати.

Данія була одним із перших прихильників такого підходу. У 2021 році данський уряд розпочав переговори з Руандою щодо створення там центру для шукачів притулку. Пізніше цей план було заморожено через політичний резонанс, юридичні проблеми та застереження щодо прав людини. Після цього Копенгаген почав просувати ідею центрів, фінансованих ЄС.

Заява Фредеріксен пролунала лише через кілька днів після того, як 19 держав-членів ЄС висловилися на підтримку міграційної моделі, заснованої на італійському центрі, відкритому в Албанії у 2024 році. Вони також заявили, що такі проєкти мають фінансуватися з бюджету Євросоюзу.

На початку цього місяця один із головних радників Суду Європейського Союзу заявив, що албанська схема може відповідати законодавству ЄС, якщо до утримуваних там людей застосовуватимуться європейські стандарти захисту прав людини. Остаточне рішення суд ще не ухвалив.

Речник Єврокомісії в понеділок заявив, що законодавча база для створення таких центрів уже існує, а «наступні кроки тепер перебувають у руках держав-членів». Брюссель готовий оцінювати будь-які «зрілі пропозиції».

Втім, деякі країни, зокрема Франція, продовжують заперечувати проти такої ідеї. Президент Емманюель Макрон минулого тижня заявив, що не бачив жодного центру повернення, який би ефективно працював, і виступає проти використання коштів бюджету ЄС для таких схем.

Фредеріксен зазнає критики навіть з боку однопартійців-соціал-демократів через свою жорстку позицію щодо міграції. Багато критиків вважають, що гарантувати дотримання європейських стандартів і прав людини в центрах за межами ЄС буде неможливо.

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Прем'єр-міністерка наполягає, що права людини будуть захищені, хоча не уточнила механізмів контролю. Вона також заявила, що її не турбує підтримка з боку правих партій, оскільки в інших питаннях вона з ними не погоджується.

Минулого тижня Європейський парламент схвалив регламент на підтримку так званих центрів повернення, у яких можуть розміщуватися особи, чиї заяви на притулок були відхилені та яких неможливо депортувати до країни походження. Документ був підтриманий також праворадикальними партіями, а деякі депутати під час голосування скандували: «Відправте їх назад!»

Фредеріксен відмовилася назвати країни, з якими її уряд веде переговори щодо розміщення майбутніх центрів.

Вона зазначила, що хотіла б, аби ці установи працювали як із особами, яким наказано залишити територію ЄС, так і з новими шукачами притулку, хоча остаточний формат ще не визначений.

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