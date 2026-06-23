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Президент Ірану відвідає Пакистан, щоб обговорити посилення співпраці

Пезешкян зустрінеться зі своїм пакистанським колегою Асіфом Алі Зардарі, а також з прем'єр-міністром Шехбазом Шаріфом, міністром закордонних справ Пакистану та спікером національних зборів.

Президент Ірану відвідає Пакистан, щоб обговорити посилення співпраці
Президент Ірану Масуд Пезешкіан
Фото: EPA/UPG

Президент Ірану Масуд Пезешкіан має прибути до Ісламабаду у Пакистані у вівторок 23 червня для обговорення посилення співпраці в галузі безпеки, торгівлі та інших сферах.

Про це пише Bloomberg.

Пезешкян планує зустрітися зі своїм пакистанським колегою Асіфом Алі Зардарі , а також з прем'єр-міністром Шехбазом Шаріфом, міністром закордонних справ Пакистану та спікером національних зборів. За даними Міністерства закордонних справ Пакистану, це буде другий візит Пезешкяна до Ісламабаду на посаді президента.

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За даними Пакистану, під час візиту планують обговорити дипломатичні зобов'язання, а також регіональні та міжнародні події, що становлять взаємний інтерес. Сторони також розглянуть питання поглиблення співпраці у  торгівлі, енергетиці, безпеці кордонів, міжособистісних обмінів та регіональних зв'язків.

Великі райони Ісламабаду заблоковані через візит Пезешкіана. Маршрути, що ведуть до району, де розташовані головні центральні урядові установи, були закриті з міркувань безпеки. Уряд також оголосив про перехід на роботу з дому для більшості департаментів у цій «червоній» зоні.

Пакистан та Іран мають давні зв'язки. Дві країни мають спільний кордон протяжністю приблизно 900 кілометрів та змішану економічну співпрацю з періодичними зіткненнями через бойовиків, що діють на їхньому спільному кордоні.

Енергетика вже давно є центральною частиною відносин, а давно відкладене будівництво газопроводу Іран-Пакистан частково затримується через побоювання Пакистану порушити давні санкції США.

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