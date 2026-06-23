У Київ із візитом прибули віцеміністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Кенджі Ямада та віцеміністрка закордонних справ Аяно Куніміцу.
Про це повідомило посольство Японії в Україні.
Вони поклали квіти до Стіни пам'яті біля Свято-Михайлівського монастиря і висловлять рішучу підтримку України з боку Японії під час зустрічей.
Куніміцу повідомила, що у програмі візиту - переговори щодо безпеки, економіки та енергетики.
"Разом із заступником міністра торгівлі Ямада обговорюємо поглиблення співпраці з українською стороною у сферах безпеки, економіки, енергетики та багатьох інших напрямках. Будемо докладати всіх зусиль", – написала вона в соцмережі Х.
У Київ із візитом прибули Державний міністр економіки, торгівлі та промисловості Ямада та Державний міністр закордонних справ Куніміцу. Вони поклали квіти до Стіни пам'яті біля Свято-Михайлівського монастиря і висловлять рішучу підтримку України з боку Японії під час зустрічей. pic.twitter.com/4pmFY7I4VK— Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) June 23, 2026