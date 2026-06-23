У програмі візиту - переговори щодо безпеки, економіки та енергетики.

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У Київ із візитом прибули віцеміністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Кенджі Ямада та віцеміністрка закордонних справ Аяно Куніміцу.

Про це повідомило посольство Японії в Україні.

Вони поклали квіти до Стіни пам'яті біля Свято-Михайлівського монастиря і висловлять рішучу підтримку України з боку Японії під час зустрічей.

Куніміцу повідомила, що у програмі візиту - переговори щодо безпеки, економіки та енергетики.

"Разом із заступником міністра торгівлі Ямада обговорюємо поглиблення співпраці з українською стороною у сферах безпеки, економіки, енергетики та багатьох інших напрямках. Будемо докладати всіх зусиль", – написала вона в соцмережі Х.