До нині не було відомо, чи поїде президент Володимир Зеленський після рішення польського колеги позбавити його Ордену Білого Орла і загального загострення в двосторонніх відносинах.

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Українську делегацію на Конференції з відновлення в польському Ґданську очолить прем’єрка Юлія Свириденко. Голова уряду повідомила, що до складу української команди увійдуть представники бізнесу, керівники державних компаній, представники громад, урядовці і народні депутати.

Заплановано багато заходів різного рівня, що мають посилити і Україну, й Польщу та решту партнерів. Українська делегація має чітке завдання – досягнути домовленостей, що спрацюють на обороноздатність і стійкість України та розширять економічне співробітництво.

Очікують на підписання низки важливих угод з міжнародними партнерами, зокрема стосовно зміцнення енергетики.

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«Україна налаштована на конструктивне і взаємовигідне партнерство в інтересах спільної європейської безпеки, економічного розвитку та довгострокового процвітання», – прокоментувала Свириденко.

Конференції з відновлення України націлені на консолідацію міжнародних зусиль з відбудови України. Це можливість знайти інвесторів та залучити компанії, що безпосередньо проводитимуть необхідні роботи. У попередні роки такі заходи проходили в Великій Британії, Італії та інших країнах. Цьогорічна конференція мала стати першою для Польщі, але перед нею відносини Варшави й Києва загострилися через невдоволення польської влади рішенням Зеленського присвоїти бойовому підрозділу назву «імені Героїв УПА».

Контекст

Днями польський президент Кароль Навроцький вирішив відкликати Орден Білого Орла, яким був нагороджений президент Володимир Зеленський. Це відбулося у зв'язку з незадоволенням Варшави через рішення президента присвоїти підрозділу ССО «Північ» назву «імені Героїв УПА».

Зеленський назвав це рішення польського колеги політичним кроком перед виборами в 2027-му. Він наголосив, що підрозділ самостійно обрав назву, пов'язану з історичними постатями, яких поважають бійці.

Президент України після рішення про позбавлення ордену відправив його Новою поштою до Варшави на ім’я Кароля Навроцького.

Після позбавлення Зеленського від цієї нагороди відмовилися другий, третій і п’ятий президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко. Також орден повернув міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Більше на цю тему читайте в матеріалі Антона Веклича «Фалеристичний конфлікт: що треба знати про орден Білого Орла».

У МЗС анонсували рішення про те, чи поїде президент, на 22 червня, але відклали його до сьогодні.