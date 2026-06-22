Делегація уряду США та представники УЧХ побували на місці повітряної атаки у Києві

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Представники Українського Червоного Хреста разом із Головою Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрієм Даником зустрілися з делегацією Уряду США, яка відвідала один із районів Києва, що зазнав масштабних ударів.

Про це повідомила пресслужба УЧХ.

До складу американської делегації увійшли заступник помічника Державного секретаря США Спенсер Кретьєн, координатор програм допомоги Посольства США в Україні Джеффрі Жук, заступниця координатора програм допомоги Емілі Круніч, а також представники секції програм допомоги Посольства США.

Під час візиту делегацію ознайомили з механізмами гуманітарного реагування на наслідки атак, роботою загонів швидкого реагування, взаємодією з ДСНС та міжнародними партнерами, а також - підтримкою, яку отримують постраждалі від перших годин після надзвичайної ситуації.

Фото: УЧХ