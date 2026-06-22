15 років тюрми отримав зрадник, який готував теракти у Києві

Зловмисника затримали "на гарячому", коли він розкопав схрон з вибухівкою, яку мав передати виконавцям.

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент російської воєнної розвідки (ГРУ), якого викрили в червні 2025 року на підготовці підривів у Києві.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисника затримали "на гарячому", коли він розкопав схрон з вибухівкою, яку мав перевезти в інші тайники для виконавців терактів.

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На місці події у затриманого вилучили 5 кг пластиду з підривачами та іншими компонентами для спорядження саморобних бомб.

Як з’ясувало розслідування, завдання росіян виконував завербований ворогом місцевий безробітний. До уваги російського гру він потрапив ще у 2014 році, коли у лавах терористичного угруповання "Іскра-2" воював проти сил АТО на сході України. Тоді він брав участь у боях за Донецький аеропорт, а згодом після вербування був нелегально переправлений на підконтрольну Україні територію.

"Навесні 2025 року російські спецслужбісти «активували» свого агента та доручили йому підготувати декілька схронів із саморобними вибуховими пристроями (СВП) на околицях Києва. Після облаштування схованок зрадник мав відправити куратору з Росії локації тайників за допомогою позначок на гугл-картах.

Крім вибухівки у зловмисника вилучено планшет, ноутбук та мобільні телефони, через які він контактував з ГРУ.

Суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).