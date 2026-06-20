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Бійці ЦСО "Альфа" СБУ за тиждень знищили понад 1700 окупантів та ворожу техніку

Знащені засоби ППО та РЕБ окупантів.

Бійці ЦСО "Альфа" СБУ за тиждень знищили понад 1700 окупантів та ворожу техніку
Фото: СБУ

За останній тиждень оператори Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ знищили та уразили сотні одиниць техніки, засобів зв'язку та позицій противника.

Про це повідомили у СБУ.

За даними спецслужби, за допомогою ударних безпілотників та інших вогневих засобів воїни ЦСО "Альфа" знищили або уразили:

  • 4 танки;
  • 7 бойових броньованих машин;
  • 22 артилерійські системи та реактивні системи залпового вогню;
  • 9 засобів ППО та 4 системи РЕБ;
  • 598 одиниць автомобільної техніки;
  • 1182 безпілотники противника;
  • 79 розрахунків БпЛА;
  • 491 антену зв'язку;
  • 348 ворожих позицій та укріплень.

Крім того, на рахунку українських спецпризначенців понад 1700 знешкоджених російських окупантів.

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