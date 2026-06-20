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За останній тиждень оператори Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ знищили та уразили сотні одиниць техніки, засобів зв'язку та позицій противника.

Про це повідомили у СБУ.

За даними спецслужби, за допомогою ударних безпілотників та інших вогневих засобів воїни ЦСО "Альфа" знищили або уразили:

4 танки;

7 бойових броньованих машин;

22 артилерійські системи та реактивні системи залпового вогню;

9 засобів ППО та 4 системи РЕБ;

598 одиниць автомобільної техніки;

1182 безпілотники противника;

79 розрахунків БпЛА;

491 антену зв'язку;

348 ворожих позицій та укріплень.

Крім того, на рахунку українських спецпризначенців понад 1700 знешкоджених російських окупантів.