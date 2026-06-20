За останній тиждень оператори Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ знищили та уразили сотні одиниць техніки, засобів зв'язку та позицій противника.
Про це повідомили у СБУ.
За даними спецслужби, за допомогою ударних безпілотників та інших вогневих засобів воїни ЦСО "Альфа" знищили або уразили:
- 4 танки;
- 7 бойових броньованих машин;
- 22 артилерійські системи та реактивні системи залпового вогню;
- 9 засобів ППО та 4 системи РЕБ;
- 598 одиниць автомобільної техніки;
- 1182 безпілотники противника;
- 79 розрахунків БпЛА;
- 491 антену зв'язку;
- 348 ворожих позицій та укріплень.
Крім того, на рахунку українських спецпризначенців понад 1700 знешкоджених російських окупантів.