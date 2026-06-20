У Сумах внаслідок атаки РФ постраждала жінка

Під час збиття вона перебувала на вулиці.

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У Битицькому старостаті Сумської громади внаслідок ворожої атаки постраждала 54-річна мешканка обласного центру.

Про це повідомив очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Під час збиття безпілотника вона перебувала на вулиці.

Потерпіла отримала травми та була доставлена до стаціонару, продовжує лікування амбулаторно.

“Під час повітряної тривоги та роботи ППО не перебувайте просто неба, дбайте про власну безпеку”, – закликав Кривошеєнко.