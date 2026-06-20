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Сікорський: переможцем “війни історії й орденів” може стати лише Москва

Так очільник польського МЗС прокоментував позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі.

Сікорський: переможцем “війни історії й орденів” може стати лише Москва
Очільник польського МЗС Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Очільник польського МЗС Радослав Сікорський прокоментував позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі – ордена Білого Орла.

Таке рішення ухвалив 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький.

“Переможцем війни історії та орденів може стати лише Москва”, – написав Сікорський на соціальній платформі X.

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Причиною кроку Навроцького став скандал навколо рішення української сторони присвоїти підрозділу ССО “Північ” назву “імені Героїв УПА”.

У спеціальному відеозверненні Навроцький сказав, що “є межі, які в польсько-українських відносинах перетинати не можна”.

За словами Навроцького, рішення про позбавлення нагороди ухвалили після офіційних консультацій із Капітулою ордена.

На тлі скандалу, глава МЗС Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею", яку йому вручили в жовтні 2022 року високу державну нагороду Республіки Польща. Дипломат назвав рішення президента Польщі забрати орден Білого Орла в Зеленського стратегічною помилкою

Очільник Офісу президента Кирило Буданов зі свого боку заявив сьогодні про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею”. Свою відмову від нагороди Буданов пояснив тим, що не може залишатися осторонь ситуації, яка, на його думку, спрямована проти українців. Він наголосив, що Україна поважає право інших держав на власне трактування історії, однак очікує такого ж ставлення до української національної пам’яті.

Після нього заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква заявив про рішення повернути Кавалерський хрест ордена "За заслуги Республіки Польща", яким його нагородили у 2022 році за внесок у розвиток українсько-польського взаєморозуміння та партнерства.

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