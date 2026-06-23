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Розвідки п'яти країн попередили про появу “за кілька місяців” ШІ-моделей, здатних на руйнівні кібератаки проти урядів та бізнесу

У заяві наголошується, що ШІ робить кібератаки швидшими, масштабнішими та складнішими.

Розвідки п'яти країн попередили про появу “за кілька місяців” ШІ-моделей, здатних на руйнівні кібератаки проти урядів та бізнесу
ілюстративне фото
Фото: possessed photography/unsplash

Розвідувальні служби країн альянсу Five Eyes (розвідувальний альянс США, Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії, створений після Другої світової війни) попередили, що потужні моделі штучного інтелекту, здатні здійснювати масштабні кібератаки проти урядів і бізнесу, можуть з’явитися вже за кілька місяців. Про це йдеться у рідкісній спільній заяві спецслужб Австралії, США, Великої Британії, Нової Зеландії та Канади, пише The Guardian.

У заяві наголошується, що ШІ з часом може допомогти посилити кіберзахист, однак водночас він уже пришвидшує розвиток кіберзагроз — робить атаки швидшими, масштабнішими та складнішими.

«Передові моделі ШІ, як очікується, перевершать нинішні очікування індустрії та докорінно змінять як наступальні, так і оборонні кіберможливості. Йдеться не про роки, а про місяці», — попередили спецслужби Five Eyes.

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У документі також зазначається, що кіберризики більше не можна вважати суто технічною проблемою. За словами авторів заяви, це вже «ключовий бізнес-ризик і відповідальність керівництва».

Спецслужби закликали уряди та компанії діяти негайно, оскільки нові моделі ШІ можуть знизити бар’єри для зловмисників і допомагати їм швидше знаходити та використовувати вразливості в кіберсистемах.

«Потрібна відповідь на рівні всієї організації та всього суспільства», — йдеться у заяві.

The Guardian зазначає, що публічне попередження пролунало після того, як адміністрація Дональда Трампа на початку червня заблокувала доступ «іноземних громадян» до моделей Anthropic — Fable та Mythos. У США це пояснили рекомендаціями органів національної безпеки.

Експертка з національної безпеки та штучного інтелекту Олівія Шен із Центру досліджень США при Університеті Сіднея заявила, що нові моделі ШІ особливо небезпечні через здатність створювати інструменти для атак.

Вона додала, що світ зараз стежить за Anthropic, однак інші подібні системи можуть з’явитися дуже швидко.

За її словами, публічно видно лише ті моделі, які вже випустили, але інші держави, компанії чи актори — зокрема Китай — можуть розробляти не менш просунуті системи.

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