​Глава МЗС Італії закликав відмовитися від російського газу заради тиску на Путіна

Європа має повністю відмовитися від купівлі російського газу та нафти, аби змусити російського президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні під час свого виступу в Римі, передає видання Rai News.

Таяні наголосив, що європейським країнам треба бути послідовними. За словами урядовця, не можна демонструвати жорсткість з одного боку і водночас виявляти м'якість з іншого, адже тоді Росія просто продовжуватиме діяти у власних інтересах.

Таяні підкреслив, що Європа вже зробила свій вибір і має альтернативні джерела постачання. Крім того, наразі триває робота над розвитком ядерної енергетики, щоб у майбутньому уникнути подібних криз.

Міністр також зазначив, що ЄС потрібно визначити єдиного представника, який вестиме переговори з Москвою від імені всього блоку. При цьому він категорично відкинув кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера. Таяні припустив, що таким переговорником може стати лідер однієї з середніх європейських країн або представник європейських інституцій, наприклад, голова Європейської ради Антоніу Кошта. Щодо можливого залучення Маріо Драґі, очільник італійського МЗС зауважив, що це має бути спільне рішення ЄС, проте сам він вважає найкращим варіантом призначення чинного представника офіційних інституцій.