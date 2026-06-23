«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
ГоловнаСвіт

​Глава МЗС Італії закликав відмовитися від російського газу заради тиску на Путіна

Інакше Росія просто продовжуватиме діяти у власних інтересах, вважає Антоніо Таяні.

​Глава МЗС Італії закликав відмовитися від російського газу заради тиску на Путіна
керівник італійського МЗС Антоніо Таяні
Фото: ЕРА/UPG

Європа має повністю відмовитися від купівлі російського газу та нафти, аби змусити російського президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. 

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні під час свого виступу в Римі, передає видання Rai News.

Таяні наголосив, що європейським країнам треба бути послідовними. За словами урядовця, не можна демонструвати жорсткість з одного боку і водночас виявляти м'якість з іншого, адже тоді Росія просто продовжуватиме діяти у власних інтересах. 

Таяні підкреслив, що Європа вже зробила свій вибір і має альтернативні джерела постачання. Крім того, наразі триває робота над розвитком ядерної енергетики, щоб у майбутньому уникнути подібних криз.

Міністр також зазначив, що ЄС потрібно визначити єдиного представника, який вестиме переговори з Москвою від імені всього блоку. При цьому він категорично відкинув кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера. Таяні припустив, що таким переговорником може стати лідер однієї з середніх європейських країн або представник європейських інституцій, наприклад, голова Європейської ради Антоніу Кошта. Щодо можливого залучення Маріо Драґі, очільник італійського МЗС зауважив, що це має бути спільне рішення ЄС, проте сам він вважає найкращим варіантом призначення чинного представника офіційних інституцій.

  • Нещодавно Єврорада ухвалила політичне рішення про продовження секторальних санкцій проти Росії на один рік, хоча зазвичай Євросоюз переглядав санкційний режим кожних 6 місяців.
  • Цього місяця президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації. ЄС хоче зосередитися на секторах з найбільшим впливом, а саме - на енергетиці, фінансових послугах і торгівлі криптовалютою.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies