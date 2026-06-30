​Повернення ЄС до імпорту російського газу неможливе, - Єврокомісія

У Євросоюзі діє законодавство щодо забезпечення енергетичної незалежності RePowerEU, відповідно до якого Європа відмовляється від енергоносіїв з Росії, зокрема - газу.
Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, передає "Інтерфакс-Україна".
"Відновлення імпорту російського газу до Європейського Союзу? Ні, це неможливо. У нас діє законодавство RePowerEU", – сказала вона, відповідаючи на запитання щодо міркувань деяких політсил про те, що слід повернутися до споживання газу з РФ.
"Саме цього місяця подолано ще один важливий етап: набула чинності заборона на трубопровідний газ за короткостроковими контрактами", – сказала Ітконен.
Вона зазначила, що "наступні етапи відбудуться відповідно в січні та вересні наступного року".
"Тобто це чинний закон. Повернутися назад неможливо. І ми дуже чітко заявили про це на політичному рівні, що не повернемося до російських енергоносіїв. Навпаки, ми зараз у процесі диверсифікації (постачань, - ред.) та відмови від них без жалю", – підсумувала Ітконен.
- Європа офіційно ухвалила план повної відмови від російського газу: імпорт скрапленого газу (СПГ) буде заборонений з 1 січня 2027 року, а трубопровідний газ - до осені 2027-го. Це закріплено в рамках програми REPowerEU.