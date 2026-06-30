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​Повернення ЄС до імпорту російського газу неможливе, - Єврокомісія

У Євросоюзі діє законодавство щодо забезпечення енергетичної незалежності RePowerEU. 

​Повернення ЄС до імпорту російського газу неможливе, - Єврокомісія
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Євросоюзі діє законодавство щодо забезпечення енергетичної незалежності RePowerEU, відповідно до якого Європа відмовляється від енергоносіїв з Росії, зокрема - газу.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, передає "Інтерфакс-Україна".

"Відновлення імпорту російського газу до Європейського Союзу? Ні, це неможливо. У нас діє законодавство RePowerEU", – сказала вона, відповідаючи на запитання щодо міркувань деяких політсил про те, що слід повернутися до споживання газу з РФ.

"Саме цього місяця подолано ще один важливий етап: набула чинності заборона на трубопровідний газ за короткостроковими контрактами", – сказала Ітконен.

Вона зазначила, що "наступні етапи відбудуться відповідно в січні та вересні наступного року".

"Тобто це чинний закон. Повернутися назад неможливо. І ми дуже чітко заявили про це на політичному рівні, що не повернемося до російських енергоносіїв. Навпаки, ми зараз у процесі диверсифікації (постачань, - ред.) та відмови від них без жалю", – підсумувала Ітконен. 

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