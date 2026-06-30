​Політичний пат. Чому Румунія не може сформувати новий уряд

Два місяці після падіння уряду Іліє Боложана – два кандидати, два фактичні провали. Тепер на столі третє ім'я. Але проблема не в іменах.

Румунська криза навколо призначення уряду, на перший погляд може здатися адміністративною проблемою, але більше це схоже вже на симптомом глибшого розколу. Бо парламентська арифметика в Бухаресті не складається не тому, що бракує депутатів чи кандидатів на прем'єрське крісло, а тому що між партіями, які мали б разом керувати країною, вже немає нічого, крім взаємної підозри.

Як криза докотилася до глухого кута

Усе почалося 5 травня, коли парламент Румунії проголосував за вотум недовіри уряду Іліє Боложана. Ініціювала голосування Соціал-демократична партія (PSD), і її підтримала ультраправа партія AUR.

Фото: EPA/UPG Прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан (у центрі) прибуває на засідання ради Націонал-ліберальної партії у Палаці парламенту в Бухаресті, 15 червня 2026 року.

Експремʼєр Іліє Боложан, колишній мер міста Орадя, був відомий жорсткими, але ефективними реформами в місцевому самоврядуванні. Очоливши уряд, він взяв курс на бюджетну дисципліну й структурні реформи, що й зробило його мішенню для тих, кому такий курс не сподобався. Після відставки Боложана переобрали лідером Національної ліберальної партії (PNL).

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Наслідком стало не просто падіння кабінету, а й отруєння атмосфери між двома ключовими партіями, які й досі входили до урядової коаліції – соціал-демократами (PSD) та лібералами (PNL). Ліберали сприйняли демарш соціал-демократів як удар у спину й фактично відмовилися від будь-якої подальшої співпраці з ними. Втім, Боложан, уже як партійний лідер, відкрито заявляв, що й проігнорувати PSD – найбільшу фракцію в парламенті – при формуванні нового уряду просто не вийде, хоч саме вони й «згенерували цю кризу».

4 червня президент Нікушор Дан запропонував першого кандидата – Еуджена Томака. Вже 14 червня Томак відкликав кандидатуру, навіть не дійшовши до голосування – зрозуміло було, що більшості немає. Того ж дня президент висунув другого претендента – Адріана Вештю. Пояснення було лаконічне: в ситуації, що склалася, «політичне рішення є доречним». Але й Вештя провалився, але вже на етапі голосування в парламенті: 189 голосів «за» при необхідних 233.

Фото: EPA/UPG Президент Румунії Нікушор Дан оголошує кандидатуру на посаду прем'єр-міністра Румунії Еуджена Томака (ліворуч) в палаці Котрочень у Бухаресті, 4 червня 2026 року.

Формально це була перша офіційна невдала спроба сформувати уряд у нинішньому кризовому циклі. 23 червня президент скликав нові консультації. Румунські медіа заговорили про «уряд меншості» – формулу з наперед узгодженим парламентським пактом підтримки, яка дозволяє правити без повноцінної більшості.

Але якщо провалиться й наступний кандидат, то Конституція передбачає останню аварійну опцію: розпуск парламенту й дострокові вибори.

Чому Томак не зібрав більшості

Томак був компромісом президента, але не компромісом для партій. Він сам казав, що готовий «до будь-яких компромісів» і це якнайкраще ілюструє суть кризи. Вона полягає не в конкретному прізвищі на посаді, а в тому, що між партіями зараз немає навіть мінімального рівня довіри, необхідного для цих самих компромісів. А взаємна підозра виявилася навіть сильнішою за страх перед достроковими виборами.

PSD давала зрозуміти з самого початку: технократична формула можлива, але коштуватиме дорого. Лідер соціал-демократів Сорін Гріндяну після переговорів із Томаком заявив, що «майбутній уряд має докорінно зламати саму логіку моделі Боложана». Тобто відмовитися від жорсткої бюджетної економії.Тож PSD пообіцяла не голосувати за нові податки, скорочення зарплат чи будь-які антипенсійні заходи.

PNL своєю чергою відмовилася підтримати уряд без чіткої парламентської більшості. За словами Боложана, кабінет, «який не має явної політичної підтримки», не є рішенням, бо він просто не зможе проводити складні реформи.

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Фото: EPA/UPG Порожня трибуна після засідання Націонал-ліберальної партії (PNL) у Палаці парламенту в Бухаресті, 15 червня 2026 року.

Реформаторська USR – партія, яка традиційно позиціонує себе як «чиста», антикорупційна сила – також відмовилась. Понад 90% членів її політичного комітету проголосували проти підтримки Томака: брати на себе відповідальність за перехідний кабінет, який не вирішував ні кризу більшості, ні питання реформ, партія не захотіла.

Угорська UDMR так само відмовилася ставати «костилем для слабкого прем'єра без парламентського центру», як сказав її лідер Келемен Гунор.

Права AUR відкинула кандидатуру Томака з першої хвилини. Лідер партії Джордже Сіміон заявив, що AUR не підтримує уряд «без підтримки румунів», і додав, що Томака не підтримує «ані 1% румунів». Що є звичною рамкою румунських ультраправих: мовляв лише вони єдиний справжній голос народу, що виступає проти корумпованого істеблішменту.

Чому провалився Вештя

Призначення Вешті мало виглядати як виправлення помилки. Замість нейтрального технократа – досвідчений політик афілійований з табором лібералів, колишній мер Брашова, людина з репутацією успішного проєвропейського менеджера. Вештя одразу пообіцяв «проєвропейський уряд політичної згоди».

Але тут знову проявився головний парадокс. Реальна коаліція, необхідна для такого уряду, виявилася несумісною з внутрішньою архітектурою його ж ліберальної партії.

Це сталося тому, що дуже швидко підтримали Вештю в соціал-демократичному таборі – і саме це все зіпсувало. Соціал-демократи побачили в ньому спосіб повернутися в центр виконавчої влади, не забираючи собі посаду прем'єра. Для PNL це означало одне: самостійно платити політичну ціну за черговий компромісом зі своїм головним антагоністом.

Фото: EPA/UPG Кандидат на посаду прем'єр-міністра Румунії Адріан Вештя перед промовою під час пленарного засідання парламенту в Бухаресті, 22 червня 2026 року.

Й PNL цю ціну платити відмовилася. Ще в день призначення Вештя, Чіпріан Чуке – мер Бухареста й один із найвпливовіших голосів у партії – заговорив про «зрежисований сюжет»: начебто ініціатори маневру свідомо уникали внутрішньопартійної дискусії, щоб не відповідати на незручні запитання.

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Врешті 15 червня Політичне бюро PNL підтвердило, що кандидатуру Вештя не підтримуватимуть, й до уряду разом із PSD входити не збираються. Вештя лишився офіційним кандидатом від партії, але без її одностайної підтримки.

Позицію лібералів підтримали USR та UDMR й підсумку, під час голосування в парламенті Вештя отримав лише 189 голосів замість 233 необхідних.

Показово, що відразу після голосування всередині PNL почалися процедури виключення тих депутатів, які все ж таки підтримали Вештю. Такі фігури, як Губерт Тума та Кетелін Предою, відкрито заговорили про внутрішньопартійний розкол.

Третя спроба

І врешті зʼявився третій претендент. 26 червня PNL, USR та UDMR спільно висунули нового кандидата на прем'єра – Зігфріда Мурешана, євродепутата від PNL й одного із найвпливовіших румунських представників у Європейському парламенті. У румунську політику Мурешан прийшов у 2014 році від Партії народного руху Траяна Бесеску, згодом перейшов у PNL.

Його кандидатура почала обговорюватися, як реакція на пропозицію PSD висунути в кандидати свого лідера і голову нжньої палати парламенту Соріна Гріндяну.

Фото: EPA/UPG Зігфрід Мурешан під час пленарного засідання Європейського парламенту у Страсбурзі

На відміну від попередніх кандидатів, Мурешан – фігура так само не нейтральна й не технократична. Це людина з реальною вагою в Брюсселі і підтримкою тих трьох партій, які до цього відмовились підтримати кандидатуру премʼєра.

Про цього разу скептично відреагували в PSD. Зокрема, соціал-демократи у офіційному прес-релізі назвали таку спробу “саботажем”.

В чому полягає політична ціна за «компроміс»?

Якщо подивитися на соціологію, стає зрозуміло, чому жодна партія не хоче брати на себе повну відповідальність за вихід із кризи, але й відійти вбік теж не може.

За даними INSCOP, у січні 2026 року AUR мала 40,9% підтримки, PSD – 18,2%, PNL – 13,5%, USR – 11,7%. У березні рейтинг AUR трохи впав – до 38%, PSD отримала 19,2%, PNL – 14,5%, USR – 11,4%. Після вотуму недовіри, у травні, картина дещо змінилась: AUR – 38,2%, PNL – 20,3%, PSD – 17,5%, USR – 10%.

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Паралельне дослідження CURS малювало трохи м'якшу динаміку. У квітні-травні AUR отримувала 34%, PSD – 23%, PNL – 18%, USR – 10%. Вже в середині травня: AUR – 32%, PSD – 24%, PNL – 20%, USR – 10%, UDMR – 5%.

PNL зростає в рейтингах, але це зростання більш схоже на виграш у лотерею, ніж на заслужену нагороду. Образ Боложана як жорсткого реформатора якщо і спрацював, то партія не знає, що з цим робити далі, а будь-який крок до коаліції з соціал-демократами коштуватиме чи то репутації, чи то електорату.

У PSD ситуація не краща: соціал-демократи, ініціювавши кризу, ще й за підтримки ультраправої AUR, втратили за рахунок цього частину підтримк й тепер їхня задача виглядає так, що повернутися до влади в такий спосібк, щоб ніхто не помітив, що саме вони і була причиною всього цього хаосу.

При цьому суспільство надсилає досить чіткий сигнал: більшість румунів хочуть нового уряду вже зараз, без нових виборів, і майже дві третини наполягають, що він має бути проєвропейським. Тобто карт-бланшу немає ні в кого – ані на дострокові вибори, ані на будь-який коаліційний компроміс заради стабільності.

На цьому тлі AUR тримає свої майже 40% і не тому що пропонує щось конкретне. А просто тому, що решта так старанно доводять, що нічого конкретного в них поки що немає.