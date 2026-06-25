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​Мер румунського міста Клуж-Напока заборонив гімн та прапор Росії на турнірі з художньої гімнастики

Еміль Бок пояснив, що коли затверджував проведення турніру, обмеження щодо росіян ще діяли.

​Мер румунського міста Клуж-Напока заборонив гімн та прапор Росії на турнірі з художньої гімнастики
Еміль Бок
Фото: Inquam Photos

Мер румунського міста Клуж-Напока Еміль Бок заявив, що під час Кубка світового виклику з художньої гімнастики 26-28 червня російський гімн не виконуватиметься, а російський прапор - не використовуватиметься.

Про це повідомляє GSP.

Як відомо, в травні виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики допустив російських спортсменів до виступів під національними прапором та гімном. Це рішення викликало обурення у місцевій спільноті. 

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Бок пояснив, що коли затверджував організацію змагання, був упевнений, що російські спортсмени не зможуть використати свої гімн та прапор. Тому зараз він попросив Міжнародну федерацію гімнастики застосувати правила, що діяли на момент ухвалення рішення про проведення кубка.

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"Я хотів би, щоб це було абсолютно ясно й однозначно. У залі BT Arena в Клуж-Напоці не звучатиме російський гімн і не використовуватиметься російський прапор для представлення спортсменів із цієї країни. Це рішення не є формою протесту проти спортсменів. Я не маю жодного стосунку до спорту, я підтримую спорт, але я не погоджуюся з тим, що політичні символи держави-агресора мають використовуватися в Європі, у країні ЄС", - наголосив Бок. 

Міністр спорту та голова Олімпійського комітету РФМихайло Дегтярьов назвав рішення "вопіющім нарушенієм". 

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