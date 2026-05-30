Українські гімнастки бойкотували гімни Росії та Білорусі на Євро після зняття санкцій

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики у Варні став першим з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні, на якому російські й білоруські спортсменки виступили під власними прапорами та гімнами.

Українські гімнастки Софія Країнська і Варвара Чубарова бойкотували гімни чемпіонок змагань, якими стали представниці Росії та Білорусі на Чемпіонаті Європи з художньої гімнастики у болгарські Варні.

Про це повідомляє Українська федерація художньої гімнастики.

І Софія, яка здобула «срібло» у вправах зі стрічкою, і Варвара, бронзова призерка у вправах із мʼячем, вдягнули навушники й закрили обличчя руками під час виконання гімнів РФ і РБ.

На підтримку дій Країнської та Чубарової Українська федерація гімнастики офіційно запустила глобальну цифрову кампанію #CloseYourEyesAndEars. УФГ закликала доєднатись до неї всі національні та міжнародні спортивні федерації світу, незалежно від виду спорту, атлетів, тренерів і вболівальників. Для участі в кампанії необхідно зробити фото із закритими очима чи вухами та опублікувати світлину в соцмережах з відповідним хештегом.

Перед турніром у Варні Європейська федерація гімнастики проголосувала за зняття санкцій із росіянок і білорусок. Окрім того, вони ухвалили обов’язкові правила під час церемонії нагородження спортсменок:

Гімнастки та ведучі повинні стояти обличчям до прапорів під час виконання національного гімну. Гімнастки не тиснуть руки під час церемонії нагородження. Уповноважені особи, що нагороджують гімнасток, не тиснуть руки спортсменкам. Фотосесія на п’єдесталі після церемонії нагородження є обов’язковою. Гімнастки, які посіли 2-ге та 3-тє місця, можуть підійти ближче до п’єдесталу переможниці, однак не мають права ставати на нього.

Нагадаємо, федерація муай-тай дозволила білорусам і росіянам виступати на змаганнях під національною символікою.