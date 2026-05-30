Українські гімнастки бойкотували гімни Росії та Білорусі на Євро після зняття санкцій

Українські гімнастки Софія Країнська і Варвара Чубарова бойкотували гімни чемпіонок змагань, якими стали представниці Росії та Білорусі на Чемпіонаті Європи з художньої гімнастики у болгарські Варні.
Про це повідомляє Українська федерація художньої гімнастики.
І Софія, яка здобула «срібло» у вправах зі стрічкою, і Варвара, бронзова призерка у вправах із мʼячем, вдягнули навушники й закрили обличчя руками під час виконання гімнів РФ і РБ.
На підтримку дій Країнської та Чубарової Українська федерація гімнастики офіційно запустила глобальну цифрову кампанію #CloseYourEyesAndEars. УФГ закликала доєднатись до неї всі національні та міжнародні спортивні федерації світу, незалежно від виду спорту, атлетів, тренерів і вболівальників. Для участі в кампанії необхідно зробити фото із закритими очима чи вухами та опублікувати світлину в соцмережах з відповідним хештегом.
Перед турніром у Варні Європейська федерація гімнастики проголосувала за зняття санкцій із росіянок і білорусок. Окрім того, вони ухвалили обов’язкові правила під час церемонії нагородження спортсменок:
- Гімнастки та ведучі повинні стояти обличчям до прапорів під час виконання національного гімну.
- Гімнастки не тиснуть руки під час церемонії нагородження.
- Уповноважені особи, що нагороджують гімнасток, не тиснуть руки спортсменкам.
- Фотосесія на п’єдесталі після церемонії нагородження є обов’язковою.
- Гімнастки, які посіли 2-ге та 3-тє місця, можуть підійти ближче до п’єдесталу переможниці, однак не мають права ставати на нього.
Нагадаємо, федерація муай-тай дозволила білорусам і росіянам виступати на змаганнях під національною символікою.