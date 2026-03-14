Старший тренер збірної України зі спортивної гімнастики В'ячеслав Лаврухін виїхав до Білорусі та почав працювати в країні-агресорі. Про це повідомляє видання “Чемпіон” із посиланням на віцепрезидентку федерації гімнастики Стеллу Захарову.

Як зазначає видання, Стелла Захарова дізналася про це після Нового року. 62-річний наставник перестав виходити на зв'язок, ігнорував повідомлення та дзвінки, після чого з'ясувалося, що він уже перебуває у Білорусі.

"Він був старшим тренером збірної. Федерація робила все можливе і неможливе, щоб його рекомендувати на цю посаду і в жодному разі не втратити одного з провідних тренерів та дати йому можливість працювати. Але Лаврухін поїхав у країну-агресорку, і я засуджую це. Такого взагалі не має бути, йому має бути закрита дорога в Україну пожиттєво. Це мерзенний вчинок. Це його рішення, він нас не інформував, просто пропав. Ми писали, дзвонили, але він не відповідав. І після цього він раптом опинився у Білорусі", – сказала Захарова.

Наставнику вже понад 60 років, тож він міг законно перетнути кордон. За словами Захарової, федерація не знала про це.

Водночас віцепрезидентка УФГ розкритикувала зарплатну політику Міністерства молоді та спорту, через яку Україна втрачає тренерів. За її словами, наставники отримують 20 тисяч гривень, через що готові перейти працювати в інші країни.

Якщо український гімнаст змінює спортивне громадянство, то українська федерація може не дати відкріплення. В такому випадку спортсмену доведеться рік провести поза змаганнями.

Однак щодо тренерів такої можливості немає. Тому УФГ не може покарати Лаврухіна за його вчинок.

Лаврухін є заслуженим тренером України (з 2011 року). Він найбільш відомий роботою з Ігорем Радівіловим – бронзовим призером Олімпійських ігор 2012, багаторазовим призером чемпіонатів Європи та світу.