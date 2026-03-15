Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Війна

Бійці ССО показали кадри зачистки від російських окупантів будинку біля Покровська

Операцію виконала група «Єгермейстер» 144-го центру ССО.

робота бійців ССО
Фото: скриншот відео

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України оприлюднили відео проведення бойової зачистки будинку, зайнятого російськими окупантами, поблизу Покровська Донецької області. 

Про це повідомили у 144-му центрі Сил спеціальних операцій ЗСУ.

За інформацією військових, спеціальна операція відбулася взимку 2025 року під час виконання бойових завдань у районі Покровська.

Під час планової зачистки будівлі оператори ССО помітили у дзеркалі силует російського військового. Відповідно до тактики ведення ближнього бою бійці застосували гранати та здійснили простріл свого сектору з зайнятих позицій.

Попри пропозицію здатися, російський військовий продовжив чинити опір. Після послідовних дій операторів групи «Єгермейстер» противника було ліквідовано.

У результаті операції будинок успішно зачистили, після чого українські військові продовжили перевірку інших будівель у цьому районі. Втрат серед українських бійців немає.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies