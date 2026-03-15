Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України оприлюднили відео проведення бойової зачистки будинку, зайнятого російськими окупантами, поблизу Покровська Донецької області.

Про це повідомили у 144-му центрі Сил спеціальних операцій ЗСУ.

За інформацією військових, спеціальна операція відбулася взимку 2025 року під час виконання бойових завдань у районі Покровська.

Під час планової зачистки будівлі оператори ССО помітили у дзеркалі силует російського військового. Відповідно до тактики ведення ближнього бою бійці застосували гранати та здійснили простріл свого сектору з зайнятих позицій.

Попри пропозицію здатися, російський військовий продовжив чинити опір. Після послідовних дій операторів групи «Єгермейстер» противника було ліквідовано.

У результаті операції будинок успішно зачистили, після чого українські військові продовжили перевірку інших будівель у цьому районі. Втрат серед українських бійців немає.