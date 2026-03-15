Переконуйте не пацієнта, а лікаря: історія колишньої представниці фарми
Переконуйте не пацієнта, а лікаря: історія колишньої представниці фарми
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сили оборони: ворог перекидає підрозділи морпіхів на південь України для нових штурмів

Ймовірно, армія РФ можуть активізувати наступальні дії на Гуляйпільському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

Російське командування перекидає підрозділи морської піхоти для штурмових дій на півдні України.

Про це в ефірі повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин, пише РБК-Україна.

За його словами, на Гуляйпільському напрямку нещодавно перекинули 40 окрему бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. Підрозділ безуспішно намагався атакувати українські позиції.

"Вона вже брала участь у штурмових діях біля населених пунктів Варварівка та Прилуки. Намагалися атакувати наші позиції, проте – невдало", – зазначив Волошин.

За словами речника, російські війська планують перекинути на південний напрямок ще два угруповання морської піхоти. Перед відправленням на фронт ці підрозділи мають пройти відновлення, поповнення втрат і бойове злагодження.

"Їх перекинуть на територію тимчасово окупованої Донецької області. Там вони пройдуть відновлення, поповнення втрат та, ймовірно, будуть залучені до штурмових дій на півдні вже у квітні", – пояснив речник.

У Силах оборони припускають, що активізація російських військ може відбутися на Гуляйпільському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

Волошин наголосив, що точні плани російського командування залишаються невідомими.

За словами речника, ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається напруженою. Щодня там фіксують до 30 бойових зіткнень. Найбільшу активність окупанти проявляють у районах населених пунктів Залізничне, Мирне та Чарівне.

﻿
Читайте також
